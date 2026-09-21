El Centre de Tecnificació de Judo Bages i Moianès suma sis medalles al Campionat de Catalunya sènior

Els judokes del Centre de Tecnificació de Judo Bages i Moianès (CTJBM) han completat una actuació destacada al Campionat de Catalunya sènior, disputat aquest dissabte a Badia del Vallès. La delegació bagenca i moianesa ha tancat la competició amb un total de sis medalles -dos ors, una plata i tres bronzes- i una setena posició, uns resultats que refermen el nivell competitiu dels seus esportistes en la màxima categoria del judo català.
Els dos títols de campió de Catalunya han estat per a Ahmed Mssahal, del Club Judo Moià, en la categoria de menys de 73 quilos, i per a Guillem Lozano, d'Esport7, en la categoria de menys de 100 quilos. Tots dos van completar una competició sense errors per acabar pujant al graó més alt del podi.
Una plata i tres bronzes completen el medaller
La medalla de plata va ser per a Luca De Palma, d'Esport7, que va aconseguir el subcampionat català en la categoria de menys de 63 quilos. Pel que fa als bronzes, van arribar de la mà de Júlia Beltran, de l'Osona Judo Club, en menys de 48 quilos; Dimitri Rebolet, del Club Judo Moià, en menys de 60 quilos, i Julen Muñoz, d'Esport7, en menys de 66 quilos.
La representació del Centre de Tecnificació es va completar amb Jan Perau, d'Esport7, que va finalitzar en una meritòria setena posició a la categoria de menys de 73 quilos, així com Adrià Serrat i Àlex Garcia, tots dos del Club Judo Moià, que també van participar en la categoria de menys de 81 quilos.