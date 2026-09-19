La Pirinaica arrenca la Primera Catalana amb una contundent victòria a Alpicat (0-3)

La Pirinaica ha estat l'únic equip bagenc que ha començat la temporada de Primera Catalana amb victòria. Els manresans s'han imposat amb claredat al camp de l'Alpicat per 0-3, mentre que el Gimnàstic Manresa i el Joanenc han estrenat la competició amb derrotes ajustades als seus respectius estadis davant l'Igualada i el Natació Terrassa, per 2-3 en tots dos casos.
Els resultats deixen la Pirinaica entre els equips que han sumat els tres primers punts del curs, mentre que Gimnàstic Manresa i Joanenc hauran de buscar la reacció la propera jornada.
La Pirinaica resol el partit en un quart d'hora
La victòria més contundent de la jornada ha estat la de la Pirinaica al camp de l'Alpicat. Després d'una primera part sense gols, els bagencs han desencallat el partit avançada la segona meitat.
Alsina ha obert el marcador al minut 65 i, pràcticament a continuació, Kwao ha ampliat l'avantatge al 66. Amb els lleidatans tocats, els manresans han acabat de sentenciar el duel al minut 79, quan Piñot ha establert el definitiu 0-3.
El conjunt de la Mion inicia així la temporada amb una victòria de prestigi fora de casa i amb la porteria a zero.
El Gimnàstic Manresa deixa escapar un 2-0
Molt diferent ha estat el desenllaç del partit disputat al camp del Gimnàstic Manresa. Els locals han començat de la millor manera possible i al minut 2 Moral ja havia avançat els seus. Abans del descans, Yahya ha fet el 2-0 al minut 40 i ha deixat el partit molt ben encarat per als manresans.
Però l'Igualada ha reaccionat amb força a la segona part. Expósito ha reduït diferències al minut 58 i Pla ha empatat el partit al 70. Quan semblava que el repartiment de punts era el resultat més probable, Borrego ha culminat la remuntada anoienca amb el 2-3 al minut 89.
Els manresans es queden així sense premi després d'haver dominat bona part del partit.
El Joanenc reacciona massa tard
El Joanenc també ha caigut per la mínima davant el Natació Terrassa en un partit que ha tingut un guió semblant. Els visitants han colpejat primer amb dos gols de Gaouat, als minuts 39 i 53, i han ampliat encara més la diferència amb una diana de Prado al 57.
Amb el 0-3 en contra, els de Sant Joan de Vilatorrada no han abaixat els braços. Olmedo ha retallat distàncies al minut 71 i, ja en el tram final, Payeras ha fet el 2-3 al minut 89. Tot i l'esforç final, els bagencs s'han quedat sense temps per completar la remuntada.
Derbi bagenc a la segona jornada
La propera jornada oferirà el primer derbi bagenc de la temporada a Primera Catalana. La Pirinaica rebrà el Joanenc al camp municipal de la Mion en un duel que permetrà a un dels dos equips sumar els primers punts o consolidar el bon inici de curs.
Per la seva banda, el Gimnàstic Manresa intentarà refer-se de la derrota inaugural en la seva visita al camp de la Seu d'Urgell.