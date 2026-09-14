El Bàsquet Manresa ha aprofitat aquest dilluns el Media Day organitzat conjuntament amb el seu patrocinador principal, Kids&Us, per acostar els jugadors als mitjans de comunicació abans de l'inici de la nova temporada. La jornada, celebrada a les instal·lacions de l'empresa manresana, ha servit per recollir les primeres impressions d'alguns dels integrants de la plantilla en un moment en què l'equip encara es troba immers en la preparació del curs 2026-27.
Entre els protagonistes hi havia Rafa Villar, una de les incorporacions que el club va anunciar aquest estiu per reforçar la direcció de joc. El base barceloní, de 21 anys i 1,91 metres d'alçada, va arribar procedent del Baskonia després d'haver-se format al planter del Barça i d'haver passat tres temporades al Lleida. Després de començar la pretemporada lesionat, ha jugat a Sant Julià de Vilatorta i a la Lliga Catalana.
Va ser un fitxatge que ningú esperava. Com va anar aquest procés?
Vaig acabar contracte amb el Baskonia i em va trucar el Manresa. Em van explicar el projecte i vaig poder parlar amb el Diego. M'encaixava tot i era la millor opció per seguir creixent i seguir millorant. Va ser molt fàcil arribar a un acord. Estic molt content i ara toca donar-ho tot.
Des de la trucada del Manresa fins que accepta l'oferta va passar gaire temps?
Crec que va ser bastant ràpid. No recordo les dates exactes però devia ser una o dues setmanes. Vaig estar molt content de poder fitxar.
Juga en una posició en què hi ha molta competència. A l'hora de fitxar per un equip es mira quants jugadors hi ha a la mateixa posició?
Es mira una mica tot. L'equip, la ciutat, l'entrenador... Parlar-ho amb la família i amb la gent més propera i a partir d'aquí prendre decisions. Però al final influeix qui hi ha a l'equip. Tot i això, amb la confiança que em van donar va ser fàcil decidir-se.
Diego Ocampo és un entrenador que treballa molt bé els jugadors. Des del començament de temporada fins al final, molts jugadors són irreconeixibles per la progressió positiva que tenen. El fet d'haver-hi a Manresa un entrenador com el Diego va sumar a favor del Manresa?
Ha estat un dels factors que més m'ha fet decidir per venir. Al Diego el conec del Barça quan a vegades pujava a entrenar amb el segon equip. Sé com és. I veient partits de l'ACB crec que s'adapta bé al meu tipus de joc.
Quin rol li demanen dins l'equip?
Em demanen que sigui jo mateix i ho doni tot. Potser tindré un rol una mica més participatiu que el que tenia amb el Baskonia. He de recuperar el feeling de tenir una mica més la bola, de manar una mica l'equip i defensar, que crec que és un dels meus punts forts.
Per a la gent que no el conegui com es definiria i què pot aportar Rafa Villar a l'equip?
Em defineixo com un jugador molt lluitador. Intento pensar en l'equip i a nivell de joc penso que soc bon defensor. Amb la pilota intento millorar amb el tir i altres aspectes del meu joc. Crec que a poc a poc, amb l'experiència, ho aniré millorant.
Es va perdre els primers partits de pretemporada i després ja va jugar el segon amistós a Sant Julià de Vilatorta i els partits de Lliga Catalana. La lesió ja és història?
Estic curat i tornant a agafar el ritme perquè vaig estar parat dues o tres setmanes. Ara m'he de posar en forma ràpid per ajudar l'equip i arribar bé al darrer partit amistós i al començament de la lliga a Bilbao.
Arriba a un equip amb deu cares noves. Li havia passat mai d'arribar a un lloc i que hi hagués tantes novetats?
Soc jove i he passat per Baskonia i per Lleida. A Lleida hi vaig arribar que l'equip ja estava fet i el nou era jo i amb el Baskonia s'havien quedat tres o quatre jugadors. Al final és un repte quan t'has de conèixer. Començar de zero és un repte però crec que també està bé.
La pretemporada és una evolució on el que menys compta és el resultat. Des del primer entrenament l'evolució que ha seguit l'equip és la que tocaria en aquests moments?
Penso que estem fent les coses com toquen. Entrenem al cent per cent i anem per bon camí que és arribar a Bilbao amb l'equip estructurat i en la millor forma possible.
A Manresa sempre hi ha l'objectiu de mínims que és la permanència. Dins l'equip es parla d'objectius o és massa prematur parlar-ne en aquests moments?
El primer objectiu és salvar-se i quan tinguem aquest objectiu assolit ja pensarem altres coses. Però el primer objectiu és arribar a les dotze victòries.
I l'Eurocup?
Et diria que igual que a la Lliga ACB. Donar-ho tot cada partit i intentar fer bon bàsquet. A partir d'aquí jugant bé tindrem moltes més possibilitats de guanyar.