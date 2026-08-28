Rafa Villar i Lucas Beaufort son els primers lesionats del Kids&Us Manresa

El Kids&Us Manresa ha anunciat en un comunicat que els jugadors Rafa Villar i Lucas Beaufort han patit lesions musculars durant els primers dies d'entrenament. El base català té una lesió al recte femoral dret, mentre que el jugador francès presenta una sobrecàrrega al femoral esquerre.\r\n\r\nPer la seva banda, JD Notae farà una incorporació progressiva a la dinàmica de l'equip. Des del club s'ha explicat que se li està fent un control rigorós de les càrregues. En cap cas, des del Nou Congost es vol prendre qualsevol risc, tenint en compte que la temporada passada va estar un temps lesionat i que va ser descartat pel Trabzonspor abans de signar pel conjunt manresà.\r\n\r\nCap d'aquests tres jugadors no hauria de tenir minuts aquest diumenge a Navàs contra el Cheshire Phoenix. Tampoc hi seran presents Nick Ongenda ni Yordan Mintxev, convocats respectivament amb les seleccions del Canadà i Bulgària.\r\n