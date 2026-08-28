La Grada d'Animació organitzarà la presentació del Kids&Us Manresa en societat

L'afició del Bàsquet Manresa comença a escalfar motors de cara a la temporada 2026/27. L'Associació Grada d'Animació - Bàsquet Manresa Supporters organitzarà en coordinació amb el club, la presentació oficial de la plantilla del Kids&Us Manresa per a la temporada vinent. L'esdeveniment se celebrarà el proper divendres 4 de setembre, a partir de les 7 de la tarda a la Torre Busquet. Serà una nova ocasió perquè jugadors, tècnics, directius i seguidors comparteixin un mateix espai i estrènyer llaços.\r\n\r\nLa iniciativa té com a objectiu principal estrènyer els vincles entre la plantilla i el seu públic abans del començament de la competició oficial. L'acte tindrà un format festiu i de proximitat pensada per a tota la massa social del club. \r\n\r\nLa Grada d'Animació ha agraït la predisposició i facilitats que ha posat el club per tirar endavant la trobada que consideren una peça clau per reforçar el paper dels aficionats com a eix fonamental del projecte esportiu. L'associació ha fet una crida a tota la parròquia manresana a sumar-se a la cita per donar una calenta benvinguda als jugadors que defensaran la samarreta vermella aquesta nova temporada.\r\n