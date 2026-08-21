El Kids&Us Manresa tanca la plantilla amb JD Notae

El Kids&Us Manresa ha anunciat la incorporació de l'escorta nord-americà JD Notae per a la propera temporada. La possibilitat l'havia anunciat el periodista expert en mercat Chema de Lucas i aquest dijous el club bagenc l'ha confirmada. Primer amb un vídeo generant l'expectativa amb un vídeo a la xarxa social X i després amb una piulada a la mateixa xarxa i una nota de premsa als mitjans. Arriba al Nou Congost per suplir el fitxatge fallit de Colby Jones.
Notae és un escorta que després de formar-se a les universitats de Jacksonville i Arkansas va aterrar al bàsquet europeu a través de l'Aris de Salònica. Posteriorment va jugar tres temporades al Trapani italià fins que va deixar l'equip per culpa dels greus problemes econòmics que va patir. El nord-americà té 27 anys i amida 1,88 metres.
El nou jugador del Kids&Us Manresa és caracteritza per la seva capacitat física i atlètica i destaca per ser un bon generador i anotador. També destaca per ser molt bon defensor sobre la pilota, agressiu i disruptiu generant recuperacions.
L'anotador va tenir una gran actuació la temporada passada. A la lliga italiana va tenir unes mitjanes de 13,4 punts, 2,6 rebots, 2,4 assistències i 13,1 de valoració en 21,1 minuts mentre que a Europa ha acabat amb 20 punts, 4,3 rebots, 3,7 assistències i 19 de valoració en 30 minuts.