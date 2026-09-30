Manresa instal·la un enllumenat ornamental per il·luminar de nit la façana de la Buresa

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs d'instal·lació d'un nou enllumenat ornamental públic que permetrà il·luminar la façana de la Buresa des de l'edifici del Teatre Conservatori. Les obres tenen una durada prevista d'uns quinze dies i un pressupost de 48.079 euros. Amb aquest motiu, s'han instal·lat un elevador i un tancament de protecció d'obra a la façana del Teatre Conservatori, al carrer Mestre Blanch i a la plaça de Sant Domènec. L'objectiu és posar en valor l'arquitectura de nit i contribuir a dinamitzar l'activitat cultural i turística de la ciutat de manera sostenible.
Una il·luminació per posar en valor l'arquitectura de nit
L'actuació vol posar en valor l'arquitectura de nit, potenciar el teixit urbà de l'entorn i contribuir a dinamitzar l'activitat cultural i turística de la ciutat de manera sostenible. El projecte s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de millorar la il·luminació dels edificis de caràcter monumental, seguint exemples de bones pràctiques d'altres municipis i aplicant les mesures necessàries per garantir la mínima contaminació lumínica i el màxim estalvi energètic.
Amb aquest plantejament, el projecte busca equilibrar el respecte pel valor històric i patrimonial de l'edifici amb les possibilitats que ofereixen les tecnologies d'eficiència energètica del segle XXI.
Vuit projectors amb diferents possibilitats d'il·luminació
El projecte preveu instal·lar vuit projectors a la façana del Teatre Conservatori, que il·luminaran la Buresa amb llum blanca i també amb banys de color. El sistema tindrà un control que permetrà regular la potència, la intensitat i el color de la llum, configurar diferents escenes i gestionar l'encesa i l'apagada mitjançant una aplicació.
Els projectors se situaran sobre una estructura metàl·lica fixada a la façana del Teatre Conservatori. També s'hi instal·laran dos armaris que allotjaran els equips i les proteccions elèctriques corresponents.
Més endavant, aquesta il·luminació es completarà amb tres projectors més al terrat de la Buresa, per il·luminar les columnes i les cúpules de l'edifici. Aquests treballs aniran a càrrec de la propietat de l'edifici.
Un dels edificis modernistes més emblemàtics de Manresa
La Casa Torrents, coneguda popularment com a Buresa, va ser projectada per l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa entre els anys 1906 i 1908. Concebuda com un palauet neogòtic amb una forta càrrega simbòlica vinculada a la burgesia de l'època, és un dels edificis modernistes més emblemàtics de Manresa i ocupa una posició destacada en el paisatge urbà de la ciutat. Està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), amb un nivell de protecció integral.
La façana de la Buresa s'ha restaurat recentment. Els treballs van incloure la retirada d'elements d'instal·lacions i subministraments, per recuperar la imatge original de l'edifici i revertir les afectacions negatives que aquests elements podien tenir en la preservació de la façana.