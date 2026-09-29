La UPC Manresa entra al Top 100 mundial en Enginyeria Minera i Recursos Minerals (Mining & Mineral Engineering) i ocupa la primera posició de l'Estat, segons l'edició 2026 del ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), publicada el 15 d'agost. És l'única universitat estatal classificada en aquesta disciplina, cosa que reforça el paper del campus com a centre de referència en el sector miner i dels recursos minerals.
Una fita única a l'Estat espanyol
El 15 d'agost es van fer públics els resultats de l'edició 2026 del ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). En aquesta edició, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ha classificat en 23 de les matèries analitzades i aconsegueix situar 2 disciplines entre les 100 millors del món.
Entre aquestes destaca la d'Enginyeria Minera i de Recursos Minerals, que entra al rànquing dins del Top 100 mundial i en la primera posició a tot l'Estat. La UPC Manresa esdevé l'única universitat estatal que es classifica en aquesta disciplina, una fita que la consolida com a pol de recerca, docència i transferència de coneixement en l'àmbit de l'enginyeria minera.
Posicionament destacat en altres disciplines
Juntament amb l'Enginyeria Minera, la UPC se situa entre les 100 millors universitats del món en Enginyeria Civil. A més, la universitat es manté al rànquing mundial en àrees fortament vinculades a les titulacions i a la recerca que es desenvolupen al campus de la UPC Manresa, com ara l'Enginyeria Química i l'Enginyeria Mecànica.
Què és el rànquing GRAS
El rànquing GRAS avalua anualment prop de 2.000 universitats d'uns 100 països i regions en 57 matèries de les àrees de Ciències Naturals, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i Ciències Socials.
L'avaluació es basa en nou indicadors objectius agrupats en cinc categories d'alt nivell: Personal Docent i Investigador d'Elit, Producció Científica de Primer Nivell, Recerca d'Alta Qualitat, Impacte de la Recerca i Col·laboració Internacional.