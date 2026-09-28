La Clínica Sant Josep, premiada per incloure la veu del pacient en la remodelació de la quarta planta

La Clínica Sant Josep de Manresa ha estat reconeguda en la primera edició dels Premis ASPE, un certamen estatal organitzat per l'entitat que agrupa les organitzacions sanitàries d'àmbit privat, per posar en valor l'excel·lència, la innovació i el compromís del sector. El projecte guanyador de la categoria Impulsant l'experiència del pacient ha estat la reforma integral de la quarta planta d'hospitalització del centre. Així mateix, l'IOMA, també de la Clínica Sant Josep, ha estat finalista en la categoria d'Excel·lència en la col·laboració publicoprivada.
Innovació i confort a la quarta planta
El projecte guardonat destaca per la metodologia d'experiència pacient que s'hi va aplicar, amb tècniques qualitatives com els grups focals, per recollir la perspectiva dels pacients, els professionals i les persones amb dificultats de mobilitat. Aquestes aportacions van servir per dissenyar uns nous espais a la planta d'hospitalització que fossin funcionals, tenint en compte alhora el confort i el benestar del pacient, dels acompanyants i dels professionals que hi treballen.
La quarta planta, que es va posar en marxa a principis de l'any 2025, disposa de 33 habitacions amb un disseny singular i equipades amb domòtica avançada per al control lumínic. Els materials d'alta qualitat afavoreixen el benestar tèrmic i acústic.
La Unitat d'Experiència Pacient d'Althaia, en funcionament des de fa quatre anys, ha liderat l'aplicació d'aquesta metodologia en el projecte premiat, en el marc de la seva tasca d'impuls de projectes d'atenció centrada en les persones. Aquesta línia de treball forma part també de l'estratègia de la Clínica Sant Josep, orientada a situar la persona al centre del model assistencial.
IOMA, finalista per l'atenció adaptada i personalitzada
Per la seva banda, l'IOMA ha quedat finalista gràcies a un projecte de col·laboració publicoprivada per donar assistència a entitats, associacions de pacients i usuaris amb diversitat funcional o amb patologies complexes. Es tracta de col·lectius que, sovint, presenten dificultats per col·laborar durant les visites mèdiques convencionals i que requereixen un tractament altament personalitzat.
Per dur a terme aquestes intervencions i revisions de manera segura, l'IOMA disposa de professionals especialment formats en el tracte d'aquests pacients i d'unes instal·lacions equipades per fer procediments sota anestèsia en un entorn hospitalari que ofereix un alt nivell de seguretat.
Un reconeixement al treball en equip
Durant la gala de lliurament dels Premis ASPE, celebrada el passat dimecres 23 de setembre a l'auditori de la Mútua Madrilenya, a Madrid, es va destacar que iniciatives com les de la Clínica Sant Josep demostren el valor de "sumar esforços" per transformar el model sanitari, i consolidar la col·laboració i la innovació com a motors per oferir una assistència més eficient, accessible i d'alta qualitat.