Althaia clou la desena edició del Voluntariat Jove d'Estiu amb 40 participants

Althaia ha tancat la desena edició del programa de Voluntariat Jove d'Estiu, en què aquest any han participat 40 nois i noies d'entre 16 i 21 anys. Divendres es va celebrar l'acte de cloenda, que va servir per agrair la implicació dels joves, que han dedicat part del seu temps lliure a una tasca altruista orientada a fer més propera i agradable l'estada dels usuaris de la institució.
Els voluntaris han desenvolupat la seva activitat a l'Hospital Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari, el Centre Residencial La Llum i el CAP Barri Antic. Les tasques, sempre complementàries a les dels professionals, han inclòs l'acompanyament i conversa amb persones ingressades, activitats lúdiques, tallers, suport amb la tecnologia i els telèfons mòbils, així com tasques d'informació i orientació als usuaris.
Una experiència d'aprenentatge i solidaritat
Al llarg dels dos mesos, els participants també han tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament d'una institució sanitària i aproximar-se a diferents professions vinculades al sector de la salut. El programa ha incorporat sessions de formació i acollida que han complementat l'experiència pràctica i han contribuït al seu desenvolupament personal i professional.
Els joves provenen de Manresa, diferents municipis del Bages i comarques veïnes, amb participants també de Terrassa i Calaf. Segons Althaia, el programa té un doble impacte: contribueix al benestar de les persones acompanyades i, alhora, ofereix als joves una experiència d'aprenentatge, creixement personal i descoberta.
Després de deu edicions, el Voluntariat Jove d'Estiu es considera una iniciativa consolidada que permet als participants conèixer el sistema sanitari públic, posar en valor la solidaritat i adquirir experiència en un entorn sanitari.