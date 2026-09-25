El SOC renova la gestió del programa Noves Oportunitats a la Catalunya Central fins al 2028

Ampans i Intermèdia continuaran gestionant el programa de Noves Oportunitats a la Catalunya Central fins al 2028. El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha formalitzat el contracte per a la prestació d'aquest servei amb la UTE Ampans Intermèdia Noves Oportunitats Cat Central, formada per les dues entitats. L'adjudicació garanteix la continuïtat d'un recurs referent al territori per a joves d'entre 16 i 24 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu o presenten dificultats especials per incorporar-se als estudis postobligatoris o al mercat laboral.
Acompanyament integral a través del FAR
A través del FAR, l'escola de Noves Oportunitats d'Ampans, els joves reben un acompanyament integral per definir el seu projecte formatiu i professional. El model combina orientació, desenvolupament personal, formació adaptada a les necessitats de cada alumne i experiències pràctiques en entorns laborals reals.
Ampans gestiona aquest programa a la Catalunya Central des de l'any 2015, en aliança amb la Fundació Intermèdia. Durant aquesta dècada s'ha consolidat com un recurs de referència per prevenir l'exclusió social i laboral dels joves, oferint-los eines per reprendre els estudis, millorar les seves competències i accedir a una ocupació.
Un contracte amb possibilitat de pròrroga fins al 2030
El contracte té una durada inicial de dos anys i preveu una possible pròrroga de dos anys més, fet que permetria mantenir el servei fins a l'any 2030 a les comarques del Bages, l'Anoia, el Solsonès, el Moianès, el Berguedà i la Cerdanya.
Més de 2.500 joves acompanyats en deu anys
Els resultats assolits al territori evidencien l'impacte positiu del projecte. Durant el darrer curs 2025-2026, el FAR ha acompanyat 577 joves, n'ha format 361, ha facilitat 169 retorns al sistema educatiu, 57 insercions laborals i 227 pràctiques en empreses.
Durant els deu anys d'història, el programa ha atès més de 2.500 joves de les comarques centrals i ha contribuït al fet que més d'un miler reprenguessin els estudis o accedissin a una oportunitat laboral. Aquest impacte ha estat possible gràcies al treball en xarxa amb centres educatius, serveis socials, serveis de salut mental, justícia juvenil, empreses i entitats del territori.