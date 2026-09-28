El FNC disputarà a Aliança Catalana el vot d'extrema dreta a Manresa amb Cristina Solano

El Front Nacional de Catalunya (FNC) ha anunciat que Cristina Solano Boixadós, de 47 anys, serà la seva candidata a l'alcaldia de Manresa a les municipals del maig del 2027. El partit ho va fer públic dissabte en una parada davant el mercat de Puigmercadal. L'FNC, que oficialment va obtenir dos regidors el 2023, disputarà a Aliança Catalana el vot d'extrema dreta de la ciutat.
Una candidata amb perfil empresarial
Solano, casada i mare de dos fills, té un grau superior d'FP d'Administració i Gestió d'Empresa. Ha estat al capdavant d'una immobiliària, que va compartir amb una altra sòcia, i també d'una llar d'infants. Ara es dedica a la restauració de mobles. Dins del partit és sotspresidenta i responsable d'Organització de l'executiva comarcal del Bages-Berguedà.
Mare d'un menor agredit a Sant Joan de Vilatorrada
Fa uns anys que viu a Sant Joan de Vilatorrada. El febrer, el seu fill va ser agredit i robat per uns altres menors de fora del poble. Després d'una altra agressió contra un menor, va ser portaveu del grup que va convocar un acte de rebuig.
Dos regidors que van deixar el partit
A les eleccions municipals del 2023, el Front Nacional va obtenir dos regidors a Manresa: Sergi Perramon, que era el cap de llista, i Maria Àngels Curtichs. Tots dos es van desvincular del partit al cap de pocs mesos. Malgrat això, els drets electorals que es van derivar d'aquells resultats corresponen oficialment al FNC. Perramon ja va anunciar que a les municipals del 2027 es presentarà en una llista conjunta amb Junts.
Nou front per a Aliança Catalana
Amb la candidatura de Solano, l'FNC es reforça com a alternativa dins l'espai de l'extrema dreta manresana.