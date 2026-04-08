Artur Mas apadrina Bacardit i Perramon per bastir la «casa gran del manresanisme»

El cap de llista de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, i el dirigent local d'Avenç Nacionalista, Sergi Perramon, s'han reunit amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas per avançar en la construcció d'un espai polític ampli a la ciutat amb vista a les eleccions municipals de 2027. La trobada s'emmarca en els treballs per articular una "casa gran del manresanisme" que agrupi sensibilitats diverses sota un projecte comú.
Un projecte per unir l'espai polític de centre
Segons han explicat els promotors de la iniciativa, la reunió ha servit per traslladar a Mas l'estat de les converses i dels contactes que s'estan mantenint per configurar aquest nou espai. Bacardit ha assenyalat que dona compliment a un encàrrec del mateix expresident, amb l'objectiu d'unir "al màxim l'espai d'ordre" de la ciutat.
La proposta s'inspira en la denominada "casa gran del catalanisme" que Mas va impulsar l'any 2008, i pretén adaptar aquella estratègia a l'àmbit local. La voluntat és construir "un projecte transversal, amb vocació majoritària", centrat en els interessos de Manresa i capaç d'integrar diferents sensibilitats polítiques.
Tant Bacardit com Perramon han destacat el paper de Mas a l'hora de facilitar contactes i generar complicitats per avançar cap a un acord ampli. En aquest sentit, li han agraït explícitament la seva implicació en el procés.
Objectiu: guanyar les municipals del 2027
Els impulsors del projecte han deixat clar que la iniciativa neix amb l'objectiu de disputar l'alcaldia en les eleccions municipals de 2027 i liderar una nova etapa a la ciutat. Segons defensen, es tracta d'una proposta que aspira a "generar una alternativa sòlida" a l'actual govern municipal.
En aquest context, han estat crítics amb l'executiu liderat per l'alcalde Marc Aloy (ERC), a qui acusen d'haver-se desplaçat cap a "posicions de radicalitat d'esquerres" i d'haver abandonat el centre polític. Bacardit ha afirmat que "Manresa necessita equilibri, rigor i capacitat de gestió, no experiments ideològics allunyats de la realitat quotidiana".
Prioritats programàtiques
El projecte en construcció ja apunta algunes de les seves línies estratègiques, centrades en diversos àmbits clau de la gestió municipal. Entre les prioritats que s'han posat sobre la taula hi ha la millora de la seguretat i el reforç de l'autoritat pública, així com la revisió del padró municipal amb criteris de "rigor i equitat".
També es planteja actuar contra les ocupacions conflictives, reformar el model de recollida selectiva per adaptar-lo a la realitat de la ciutat i impulsar un nou model urbanístic que respongui a les necessitats actuals de Manresa.
En l'àmbit social, la proposta aposta per reorientar les polítiques públiques amb l'objectiu de "premiar l'esforç, la responsabilitat i la inserció laboral". A més, es defensa la necessitat de reforçar el paper de la societat civil i de les entitats locals, considerades un element clau en el desenvolupament històric de la ciutat.
Crida a la unitat i a la "generositat política"
Bacardit ha remarcat que Manresa necessita "un canvi profund" i ha defensat que aquest nou espai polític pot esdevenir l'eina per fer-lo possible, amb lideratge i capacitat d'aglutinar diferents actors.
Per la seva banda, Perramon ha subratllat que la construcció d'aquesta alternativa passa per la suma d'esforços i la "generositat política" entre les diferents sensibilitats que comparteixen diagnosi i objectius.
La reunió amb Artur Mas es considera un pas més en aquest procés, que els seus promotors defineixen com un projecte ampli i integrador orientat a oferir estabilitat, progrés i una nova direcció per a Manresa en els pròxims anys.