Vox legitima l'agressió racista de Manresa amb una plantada al ple municipal

La regidora de Vox a l'Ajuntament de Manresa, Inmaculada Cervilla, ha abandonat aquest dijous el saló de sessions just abans de la lectura de la declaració institucional de condemna a l'agressió racista i islamòfoba que diumenge passat van patir quatre dones musulmanes a la Baixada dels Drets. El gest ha evidenciat el rebuig del partit ultra al text consensuat per la resta de grups municipals i ha legitimat l'atac i les seves motivacions racistes.
La declaració institucional, signada per ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalista, condemna els insults, vexacions i agressions físiques que van acabar amb quatre dones hospitalitzades i dos detinguts acusats de delictes de lesions i d'odi. El text alerta també de la proliferació de discursos islamòfobs i xenòfobs i vincula directament aquestes narratives amb episodis de violència física.
Plantada durant la lectura institucional
Els fets s'han produït a l'inici del ple municipal d'aquest dijous. Quan l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, s'ha disposat a llegir la declaració institucional, la regidora de Vox s'ha aixecat de la seva cadira i ha abandonat la sala de plens. Cervilla no ha tornat al saló de sessions fins que la lectura del text ja havia finalitzat.
La plantada ha tingut una forta càrrega simbòlica, ja que Vox ha estat l'únic grup municipal que no ha subscrit la declaració de condemna. La resta de formacions han escenificat la unitat institucional davant uns fets que consideren especialment greus i que han generat una àmplia reacció ciutadana durant els darrers dies.
Una declaració contra els discursos d'odi
El text aprovat pel conjunt de grups -excepte Vox- afirma que l'agressió "no és un fet aïllat ni un atac fortuït", sinó "la materialització als nostres carrers de la proliferació de discursos islamòfobs i xenòfobs".
La declaració també carrega contra aquelles formacions polítiques que "flirtegen amb posicionaments obertament islamòfobs" i alerta que "equiparar el discurs de l'odi o mirar cap a una altra banda" converteix aquests actors en "còmplices i corresponsables del clima" que ha acabat derivant en agressions físiques.
En aquest context, l'abandonament de la sala per part de la representant de Vox ha estat una manera de desmarcar-se explícitament de la condemna institucional i, alhora, de no voler censurar els discursos que alimenten aquest tipus d'episodis.
Rebuig institucional i suport a les víctimes
La declaració institucional expressa "la més rotunda condemna" als fets de la Baixada dels Drets i trasllada "solidaritat i suport incondicional" a les dones agredides i a les seves famílies. El text també reafirma el compromís de la ciutat amb la convivència, la diversitat i la lluita contra qualsevol discurs discriminatori.
A més, l'Ajuntament dona suport a les mobilitzacions de rebuig convocades aquests dies a la ciutat i defensa que "la por no pot guanyar l'espai públic".