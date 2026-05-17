ERC acusa Batanés de mentir sobre el POUM de Sant Fruitós i critica un document «desfasat»

ERC Sant Fruitós ha carregat durament contra el govern municipal i especialment contra l'alcalde, Joan Carles Batanés, arran del debat d'aprovació inicial del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) . Els republicans acusen l'alcalde i la portaveu de Gent fent Poble d'haver mentit durant el ple quan van assegurar que l'anterior govern d'ERC no havia fet cap feina per desencallar el planejament urbanístic del municipi.
La formació considera "especialment greu" que, en un debat que ha de definir el futur urbanístic de Sant Fruitós durant les pròximes dècades, el govern optés per "les desqualificacions personals" en lloc de respondre les crítiques de fons que ERC planteja sobre el document.
Segons els republicans, el POUM que s'ha aprovat inicialment "neix vell", està "poc treballat" i no respon als reptes actuals en àmbits com la mobilitat, la sostenibilitat, la protecció del paisatge o el model econòmic.
ERC defensa que sí que va treballar el POUM
ERC rebutja de manera contundent les afirmacions del govern segons les quals el mandat anterior no va avançar en el nou planejament urbanístic. La formació assegura que durant el seu període al govern es van posar les bases per reprendre el POUM i es van impulsar diversos tràmits administratius i tècnics.
En concret, els republicans citen l'expedient 2723/2022, relacionat amb la licitació de l'actualització i modificació de la documentació urbanística necessària per portar el POUM a aprovació inicial. "És fals que l'anterior govern no fes res pel POUM. I no és una opinió: ho demostren els expedients municipals", asseguren des d'ERC.
La formació també defensa que el fet que una licitació quedés deserta "no és una manca de voluntat política" i acusa el govern actual d'intentar "esborrar aquesta feina per construir un relat fals".
Crítiques a les formes de l'alcalde
Els republicans lamenten especialment el to utilitzat per Batanés durant el ple municipal. Segons ERC, el govern intenta convertir el debat en una qüestió de formes per evitar entrar en el contingut real del document urbanístic. "L'agressivitat verbal de l'alcalde és una cortina de fum per tapar que el govern ha portat a aprovació inicial un POUM desfasat, poc treballat i sense el rigor que Sant Fruitós mereix", afirmen.
ERC insisteix que el seu vot contrari al document no significa oposar-se a tenir un nou planejament urbanístic, sinó reclamar "un POUM millor". "Votar en contra d'aquest POUM no és anar contra el futur de Sant Fruitós; és defensar que el futur del poble es planifiqui millor", remarquen.
Un document "desconnectat" dels nous reptes
La formació republicana reconeix que Sant Fruitós necessita actualitzar el seu planejament urbanístic, ja que el POUM vigent data de l'any 1996 i acumula més de setanta modificacions puntuals. Tot i això, consideren que el document presentat pel govern arriba tard i amb una mirada excessivament continuista.
Segons ERC, en les darreres dècades han canviat profundament les necessitats dels municipis i el context social, ambiental i econòmic. "En aquests anys han canviat moltes coses: la crisi de l'habitatge, els efectes de la pandèmia, la mobilitat, la pressió sobre el territori i la necessitat de preservar millor l'entorn natural", defensa la portaveu republicana, Àdria Mazcuñán.
Per ERC, el govern planteja el futur urbanístic de Sant Fruitós amb eines i plantejaments que no incorporen suficientment aquests canvis.
Dubtes sobre la protecció del sòl no urbanitzable
Un dels principals punts de discrepància se centra en la protecció del sòl rústic i del paisatge. ERC considera que el govern exagera la capacitat protectora del document i alerta que algunes figures urbanístiques deixen oberta la porta a futurs desenvolupaments industrials.
Els republicans assenyalen especialment la categoria de sòl N1, que defineixen com una protecció "feble" i que afecta una part important del territori no urbanitzable. Segons ERC, aquesta classificació podria facilitar futures transformacions urbanístiques malgrat que el govern presenti el document com un reforç de la preservació territorial.
La formació també recorda unes declaracions públiques del mateix alcalde, en què admetia que una part del futur sòl industrial quedava "emmascarada" sota determinades denominacions urbanístiques. "Allò que el govern presenta com a protecció del sòl no urbanitzable pot acabar sent una porta oberta a futures transformacions industrials", denuncien.
Crítiques al model de mobilitat i creixement
ERC també qüestiona el model de mobilitat plantejat al POUM. Segons la formació, el document aposta per un model basat en més creixement urbanístic i més dependència del vehicle privat sense incorporar una estratègia clara de transport públic o mobilitat sostenible. "Cal una aposta real pel transport públic i pels itineraris segurs a peu i en bicicleta", exposen els republicans.
La formació considera insuficients les reserves viàries i les actuacions plantejades i alerta que el municipi no pot afrontar els pròxims trenta anys només ampliant infraestructures per al cotxe.
Pel que fa al model econòmic, ERC critica que el document parla "molt d'activitat econòmica però poc de model productiu". En aquest sentit, lamenten que el POUM no concreti quin tipus d'indústria es vol atraure ni quin impacte tindrà sobre el territori i la qualitat de vida.
ERC presentarà al·legacions
Davant d'aquest escenari, ERC ha anunciat que aprofitarà el període d'exposició pública del POUM per presentar al·legacions i propostes de modificació.
Entre les qüestions que volen revisar hi ha l'actualització de la diagnosi urbanística, la protecció del sòl no urbanitzable, la definició de connectors verds, les reserves viàries, el model econòmic i les polítiques de mobilitat i habitatge. La formació insisteix que la seva posició no respon "ni a la ràbia ni al bloqueig", sinó a la voluntat de millorar el document abans de la seva aprovació definitiva.
ERC defensa que Sant Fruitós necessita un planejament urbanístic "modern, rigorós i amb garanties de futur" i acusa el govern municipal de prioritzar el relat polític per davant del debat tècnic i estratègic sobre el model de poble que ha de definir el municipi durant les pròximes dècades.