Diego Ocampo: «Tenir tots els jugadors facilita la feina»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha emfatitzat que el rendiment dels seus jugadors ha estat molt bo durant tot el partit contra el Casademont Saragossa excepte al tram final del tercer quart. El gallec ha posat en valor que aquesta defensa ha estat contra un uns jugadors de molta qualitat. El bon rendiment defensiu ha permès als jugadors del Baxi Manresa "recuperar pilotes i sortir al contraatac". Tot i que també ha lamentat la pèrdua de pilotes i no poder trencar el partit a la primera ocasió que han tingut. El triple d'Eli Brooks al final del tercer quart ha estat desllorigador que ha gairebé sentenciat el partit.
El duel contra el Casademont Saragossa ha estat dels pocs en què Ocampo ha tingut tots els seus jugadors i n'ha hagut de descartar un parell. "Tenir-los a tots facilita la feina. Tenir tots els jugadors permet que juguin menys minuts i això els fa rendir més", ha expressat. De fet, les rotacions sempre estan en ment de l'entrenador del Baxi Manresa sense que això signifiqui que els minuts seran gratuïts. Només jugaran aquells jugadors que s'ho mereixin.
Louis Olinde és pràcticament sinònim de victòria. "Va necessitar un temps però ha millorat amb el pas dels partits. A més, és un jugador que pot jugar de moltes maneres diferents", sentencia Ocampo, que explica també que la lesió de l'alemany no és com una lesió al genoll, sinó que és més complicada de tractar ja que afecta de forma diferent a cada persona. Els partits en què Olinde ha estat absent han estat també una oportunitat per la millora de Gustav Knudsen.
Retin Obasohan és un altre dels jugadors que arriben a final de temporada en plena forma. L'afició demana que el belga es quedi. I Ocampo el té "a la meva carta als reis".
Joan Plaza no sap explicar perquè el seu equip es dilueix
L'entrenador visitant, Joan Plaza, feia cara de pocs amics a la seva roda de premsa. El tècnic no entén perquè el seu equip es dilueix. També argumenta que sense encert en el tir de tres i unes males estadístiques en el llançament lliure és complicat competir.
Un altre handicap que Plaza ha trobat des de la seva arribada a Saragossa és les dificultats que té el seu equip per jugar amb el marcador en contra.