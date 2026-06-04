El papa Lleó XIV beneirà el 44è corredor humanitari de Sor Lucía Caram el proper dimarts

La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa liderat per Sor Lucía Caram impulsarà el pròxim 9 de juny el 44è corredor humanitari cap a Ucraïna, una nova expedició solidària que rebrà la benedicció del papa Lleó XIV abans de la vigília d'oració prevista a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta de la segona Caravana de la Bondat, una iniciativa destinada a transportar ajuda humanitària, vehicles de rescat i material sanitari per a la població afectada per la guerra.
La preparació de l'acte començarà el dilluns 8 de juny a les instal·lacions de Pirelli a Manresa, on es reuniran tots els vehicles que formaran part del comboi humanitari. En total, el corredor estarà integrat per 21 ambulàncies, 9 cotxes i una pick-up, a més d'una gran quantitat de material humanitari destinat a Ucraïna.
Participació de voluntaris i suport logístic
L'acte comptarà amb la participació dels conductors, voluntaris i representants de les empreses col·laboradores que han participat en la preparació tècnica i logística dels vehicles, entre elles Pirelli i Driver SRC Pneumatics.
Posteriorment, el comboi sortirà escortat pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana fins al Convent de Santa Clara de Manresa, on serà rebut per l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, i pel nou Patronat de la Fundació.
Durant la recepció institucional també es presentaran oficialment els nous patrons de la fundació i es farà la fotografia de família amb els participants del corredor humanitari.
Camí cap a Barcelona i benedicció papal
Els 32 conductors iniciaran després el trajecte cap a Barcelona, on els vehicles quedaran estacionats fins al moment de la benedicció papal a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
La Fundació del Convent de Santa Clara ha destacat que aquest nou corredor humanitari simbolitza el compromís solidari de voluntaris, ciutadania i empreses col·laboradores que continuen treballant des de Manresa per fer arribar ajuda i suport al poble ucraïnès.