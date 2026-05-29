Sor Lucía Caram obrirà les portes del convent de Manresa a Mercedes Milá per a La 2

La monja manresana Sor Lucía Caram serà una de les protagonistes del programa Me meto en un jardín, el nou espai d'entrevistes de Mercedes Milá a La 2. El capítol, que s'emetrà aquest diumenge a 2/4 d'11 del vespre i també estarà disponible a RTVE Play, mostrarà una conversa sense filtres entre la periodista i la religiosa al convent de Santa Clara de Manresa, així com diversos projectes socials impulsats des de la fundació que lidera.
Un recorregut pels projectes socials de Santa Clara
El programa arrenca amb Mercedes Milá recorrent els entorns de Manresa abans d'arribar al convent de Santa Clara, on és rebuda per Sor Lucía Caram. Durant la visita, la periodista participa en un partit de futbol amb una família ucraïnesa acollida per la comunitat i coneix de primera mà algunes de les iniciatives socials que impulsa la fundació de la religiosa dominica.
Entre aquestes iniciatives hi ha horts comunitaris gestionats per famílies en risc d'exclusió social i un sistema de distribució d'aliments destinat a menjadors socials. El programa també posa el focus en la tasca d'acollida i suport social que es desenvolupa des del convent manresà.
Conversa a Món Sant Benet
L'endemà de la trobada a Manresa, Mercedes Milá visita la reserva Wild Forest per conèixer Paola Calasanz, impulsora d'aquest espai dedicat al rescat i cura d'animals. Posteriorment, torna a trobar-se amb Sor Lucía Caram per desplaçar-se juntes fins a Món Sant Benet.
Als jardins del complex de Sant Fruitós de Bages, les dues protagonistes continuen una conversa marcada per la franquesa i la reflexió, passejant entre els espais naturals i patrimonials del monestir.
Un nou format d'entrevistes de La 2
Me meto en un jardín és una producció de RTVE amb Zanskar Producciones que combina el format d'entrevista amb un recorregut per espais naturals i jardins vinculats als convidats. El programa aposta per converses personals i directes conduïdes per Mercedes Milá.
A banda de Sor Lucía Caram, el programa comptarà amb altres convidats com el periodista Marc Giró, el polític Miguel Ángel Revilla, la corresponsal Almudena Ariza o l'alpinista Álex Txikon.