Manresa s'agrada molt durant la Gala Plácido

El Teatre Kursaal de Manresa s'ha vestit aquest dimecres de gala per acollir la primera Gala Plácido, una cerimònia creada per commemorar el desè aniversari de la Manresa Film Office i els 65 anys del rodatge de la pel·lícula Plácido de Luis García Berlanga a la ciutat. Amb catifa vermella, photocall i ambient de gran esdeveniment cinematogràfic, l'acte ha reunit destacades figures del món de la cultura i el cinema en una vetllada que ha reivindicat el vincle de Manresa amb el sector audiovisual.
La cerimònia també ha servir per fer-se un bany d'autoestima manresana.
Una gala per reivindicar el cinema fet des de Manresa
La cerimònia, conduïda per l'actriu Cristina Brondo, ha convertit el Kursaal en l'epicentre del cinema català per una nit. La Gala Plácido neix amb la voluntat de tenir continuïtat anual i consolidar-se com un espai de reconeixement i celebració del sector audiovisual vinculat a la ciutat.
Durant la vetllada s'han lliurat els Premis Plácido, uns guardons destinats a reconèixer professionals i empreses del món cinematogràfic que mantenen una relació especial amb Manresa. Entre els homenatjats hi ha hagut el director manresà David Victori, l'actor Miki Esparbé, l'actriu Vicky Peña, l'actor Marc Martínez, el director Fernando Trullols, el director de fotografia Carles Gusi i els guanyadors de l'Oscar al maquillatge i efectes especials David Martí i Montse Ribé.
L'acte també ha inclòs una salutació enregistrada del director Daniel Monzón, que s'ha sumat al reconeixement de la trajectòria dels premiats. En el torn d'intervencions, també hi han parlat el regidor responsable de l'àrea, Joan Vila, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.
Tots ells han destacat Manresa com a espai ideal per les seves localitzacions i les facilitats que ofereixen a les productores, i també han tingut paraules de reconeixement per al responsable de la Manresa Film Office Aleix Farrés.
Ambient de gran cerimònia i homenatge a Plácido
La gala ha destacat per una posada en escena inspirada en l'univers de Plácido, la mítica pel·lícula de Luis García Berlanga rodada parcialment a Manresa l'any 1961 i considerada una de les grans obres del cinema espanyol.
El públic assistent ha pogut gaudir d'una vetllada amb estètica de grans premis cinematogràfics, amb una entrada marcada per la catifa vermella i el photocall que han reforçat el caràcter festiu i simbòlic de la celebració.
Deu anys de la Manresa Film Office
La gala ha servit també per posar en valor la feina feta durant la darrera dècada per la Manresa Film Office, creada per facilitar rodatges i potenciar la ciutat com a escenari audiovisual.
Des de l'organització s'ha defensat la necessitat de continuar impulsant iniciatives que ajudin a projectar Manresa exteriorment i a consolidar el seu paper dins el panorama cinematogràfic català. La resposta del públic i la participació de nombrosos professionals del sector han convertit aquesta primera Gala Plácido en una estrena amb voluntat de continuïtat.