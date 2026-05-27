Sant Fruitós acollirà el segon aplec de grups de playback per a la gent gran

Sant Fruitós de Bages celebrarà el proper diumenge el segon aplec de grups de playback d'esplais per a la gent gran, una trobada festiva i cultural que reunirà diverses formacions de la Catalunya Central al Cobert de la Màquina de Batre. La jornada combinarà música, espectacles i convivència amb l'objectiu de fomentar la participació activa i l'entreteniment de la gent gran.
L'esdeveniment comptarà amb la participació del grup santfruitosenc La Tercera Joventut i de diferents formacions convidades: Les Estrelles d'Or de Navàs, l'Esplai de l'Amistat d'Artés, el grup de Sant Pere de Torelló, El Show de Ca l'Arola de Santpedor, el grup A viure que són dos dies de Cardona, l'esplai de Súria i l'Associació Cultural Andalusa Esperanza Macarena.
La programació començarà a les 12 del migdia amb una actuació de l'Esbart Som Riu d'Or, que donarà el tret de sortida a la jornada. Posteriorment, els assistents podran participar en un dinar popular.
Les actuacions de playback començaran a 2/4 de 4 de la tarda, quan les diferents formacions pujaran a l'escenari del Cobert de la Màquina de Batre per oferir les seves propostes musicals i espectacles davant del públic assistent.
La trobada vol consolidar-se com un espai de relació i intercanvi entre esplais i grups de gent gran del territori, promovent activitats culturals i lúdiques compartides.