Junts Manresa reclama explicacions sobre el destí del cartró recollit selectivament

Junts Manresa ha reclamat explicacions al govern municipal sobre el destí final del cartró recollit selectivament al Centre Històric i en part dels barris exteriors de la ciutat. La formació, a través del cap de l'oposició, Ramon Bacardit, ha anunciat que demanarà una reunió urgent amb el regidor d'Acció Climàtica i Educació, Pol Huguet, per aclarir les denúncies públiques fetes pel sindicat CGT.
Preocupació per la traçabilitat dels residus
Segons Junts Manresa, les informacions publicades en els darrers dies i les explicacions facilitades pel govern municipal han generat dubtes sobre el tractament final del cartró recollit selectivament. La formació assenyala que, segons aquestes informacions, es podria tractar de més de 400 tones de cartró separades per la ciutadania.
El grup municipal considera que la situació podria afectar la confiança de la ciutadania en el sistema de recollida selectiva i en els esforços econòmics vinculats a l'increment de la taxa d'escombraries.
El cap de l'oposició, Ramon Bacardit, ha afirmat que "s'exigeix a la ciutadania complir i separar correctament els residus i pagar cada vegada més impostos i taxes amb la promesa que es reciclarà més i millor". Bacardit afegeix que, si l'Ajuntament no pot acreditar documentalment el tractament final d'aquests residus, "estaríem davant d'una situació absolutament inacceptable".
Petició d'informes i certificats
Junts Manresa considera insuficients les explicacions donades fins ara pel govern municipal i reclama conèixer quin és el destí final real d'aquesta fracció de residus i si existeix la traçabilitat exigida per la normativa. Per aquest motiu, la formació registrarà una petició de reunió urgent amb el regidor Pol Huguet per demanar informació detallada sobre la gestió del cartró recollit selectivament.
Entre la documentació que reclama Junts Manresa hi ha la identificació de les plantes de transferència, classificació i tractament utilitzades; els certificats de recepció i tractament final del cartró recollit; els informes tècnics i la documentació de traçabilitat corresponents, i l'aclariment sobre si l'Ajuntament ha exercit les funcions de control que li corresponen.
Crítiques a la resposta del govern
Bacardit també ha criticat que la resposta política del govern municipal s'hagi centrat en modificacions de contenidors i en el comportament incívic d'alguns ciutadans, sense aclarir, segons afirma, el tractament final dels residus.
El cap de l'oposició ha assegurat que "els ciutadans mereixen respostes clares" i ha demanat que, si el govern disposa de tota la documentació, la faci pública "immediatament".