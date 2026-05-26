Fonollosa converteix l'«Au Maria!» en marca de poble amb un èxit de participació

La plaça 1 d'Octubre de Fonollosa va acollir dissabte al matí la presentació oficial del nou marxandatge d'Au Maria!, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament per convertir una de les expressions més genuïnes del municipi en una marca de poble i territori. L'acte es va desenvolupar en un ambient festiu i amb una elevada participació ciutadana, que va esgotar bona part dels productes disponibles.
Una expressió popular convertida en símbol d'identitat
La nova col·lecció, dissenyada per la creadora manresana Paula Terra, inclou samarretes, bosses de roba, llibretes i adhesius inspirats en l'expressió Au Maria!, molt arrelada al llenguatge quotidià de Fonollosa.
L'alcalde del municipi, Eloi Hernàndez, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana. "Estem molt agraïts per la resposta de la gent. Sabíem que hi havia ganes, però la il·lusió amb què s'ha rebut el marxandatge ha estat espectacular", ha afirmat.
Patrimoni cultural immaterial
L'Ajuntament destaca que l'Au Maria! ha anat més enllà del seu origen com a fórmula tradicional de salutació i s'ha convertit amb els anys en una expressió transversal capaç d'expressar sorpresa, alegria, preocupació o admiració segons el context i l'entonació.
La iniciativa vol reivindicar aquest element del patrimoni cultural immaterial local i convertir-lo en una eina de cohesió social i promoció cultural. El projecte també posa en valor variants populars com Au Maria Puríssima! o Au Maria Puríssima de la Vera Creu!, encara presents en la parla quotidiana del municipi.
Implicació del veïnat
La jornada va destacar especialment per la implicació del teixit local. La majoria de persones assistents i compradores eren veïns de Fonollosa, que es van bolcar en una proposta que busca reforçar el sentiment de pertinença i donar visibilitat a la cultura popular del municipi.
Amb aquesta primera presentació pública, el projecte d'Au Maria! inicia el seu recorregut amb una elevada acollida ciutadana i amb la voluntat de consolidar-se com un símbol identitari de Fonollosa.