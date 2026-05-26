L'Escola de Fonollosa estrenarà el musical «El Mag d'Oz» amb una cinquantena d'alumnes

L'Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa tornarà a omplir l'escenari de música, dansa i teatre amb el musical El Mag d'Oz, una nova producció protagonitzada per l'alumnat de Cicle Superior del centre. L'espectacle es representarà els dies 30 i 31 de maig a l'Espai La Fàbrica de Fonollosa.
La proposta és una adaptació del clàssic universal El Mag d'Oz i es presenta com un espectacle familiar que combina interpretació, música, cant i coreografies. A l'escenari hi participaran una cinquantena d'alumnes d'entre 10 i 12 anys, que han treballat durant mesos en el desenvolupament de la producció.
Un treball artístic i pedagògic de mesos
El musical culmina mesos de treball artístic i pedagògic dins del projecte del centre. L'alumnat ha participat en totes les fases de la producció, des de la preparació d'escenes fins a la creació de coreografies, cançons, decorats i vestuari, implicant-se en el conjunt del muntatge.
Després de l'experiència d'I de cop... les Muses, un musical de creació pròpia estrenat fa dos anys, el centre aposta ara per una nova adaptació d'un títol universal, consolidant aquest projecte artístic com una de les línies pedagògiques destacades de l'escola.
Direcció artística i música en directe
L'espectacle està dirigit artísticament per Sílvia Sanfeliu i comptarà amb música en directe interpretada pel professorat del centre: David Martell (piano), Anna Clarena (violí), Nil Buixó (clarinet) i Toni Garrido (flauta travessera).
Els arranjaments musicals i la direcció musical van a càrrec del pianista i compositor David Martell, mentre que la coreografia és obra de la mestra i ballarina Ariadna Guitart. La direcció vocal recau en la mestra de cant coral Anna Soler.
La proposta traslladarà el públic al món d'Oz amb personatges com la Dorothy, l'Espantaocells, l'Home de Llauna i el Lleó Covard, en una història que posa en valor valors com l'amistat, el coratge i la confiança en un mateix.
Un projecte educatiu consolidat des de fa 27 anys
Una de les singularitats de l'Escola de Fonollosa és que el llenguatge artístic -música, dansa, cant i teatre- té el mateix pes que la resta d'ensenyaments curriculars, convertint-se en un dels eixos principals del projecte educatiu del centre.
Des de fa 27 anys i amb periodicitat biennal, l'escola impulsa un gran musical que esdevé el projecte final de l'alumnat en acabar l'etapa de Cicle Superior. Aquesta iniciativa s'ha consolidat com una de les propostes pedagògiques i culturals més singulars de la Catalunya Central.
Representacions i entrades
Les funcions tindran lloc a l'Espai La Fàbrica de Fonollosa en els següents horaris: dissabte 30 de maig a les 12del migdia, i diumenge 31 de maig a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda.
Les entrades per al musical ja estan a la venda i es poden adquirir a través del sistema habilitat pel centre.