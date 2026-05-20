La serra de Castelltallat, protagonista del nou documental de Patrimoni Obert

Després de la presentació l'any passat dels dos documentals relacionats amb la Guerra Civil a Fonollosa, l'associació Patrimoni Obert estrenarà aquest diumenge el seu tercer audiovisual, que es dedica al bosc a la serra de Castelltallat. Serà, a 2/4 de 12 del migdia, al Casal de Castelltallat, quan es podrà visualitzar el resultat de mesos de treball per part d'un equip de treball ampli, entre el grup assessor local i professionals de la història i la comunicació.
El documental es diu La serra de Castelltallat. Les veus del bosc. És una nova iniciativa de Patrimoni Obert amb la voluntat de donar a conèixer el passat, el present i les perspectives de futur d'aquesta serralada, declarada per la Generalitat Espai d'Interès Natural. Els autors principals són Genís Frontera, historiador, i Marta Ripollès. Ambdós ja es van responsabilitzar de fer realitat el dos documentals sobre la Guerra Civil a Fonollosa, que es van presentar amb molt d'èxit en el decurs de l'any passat i que actualment estan disponibles a la pàgina web de Patrimoni Obert.
Els principals protagonistes del documental són, especialment, persones i famílies de Sant Mateu de Bages i Castelltallat vinculades al sector forestal. Es fa un recorregut per les diferents funcions que ha tingut i té el bosc, com la producció de fusta, el carbonet o l'aprofitament d'aglans, els bolets i altres productes. El film permetrà conèixer aspectes de l'època daurada del bosc, a mitjans del segle passat; el posterior abandonament de la massa forestal; la defensa forestal; els grans incendis o l'ús social del bosc. En aquest treball audiovisual s'han pogut incloure imatges i opinions de persones ja difuntes vinculades amb el bosc que han estat cedides per la cooperativa L'Arada que també ha fet recerca al territori.
El següent documental que presentarà aquesta entitat que uneix el municipis de Fonollosa, Aguilar de Segarra, Rajadell i Sant Mateu de Bages serà el que ressegueix un model d'escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa. L'audiovisual és el reflex d'un centre escolar que ha estat considerat modèlic i que recentment s'ha adaptat a les noves necessitats amb una important ampliació. L'escola estreny vincles entre les famílies dels quatre municipis.