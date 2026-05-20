El Conservatori de Música de Manresa obre les inscripcions per al curs 2026-2027

L'Escola i Conservatori Municipal de Música de Manresa obrirà oficialment dilluns vinent, 25 de maig, el període d'inscripcions per al curs 2026-2027. Les persones interessades a cursar estudis musicals al centre podran presentar la seva sol·licitud fins al diumenge 7 de juny. El conservatori ofereix una àmplia proposta educativa adaptada a totes les edats i nivells d'experiència musical.
Formació musical des dels 0 anys fins a adults
L'oferta educativa del centre s'estructura en diversos itineraris pedagògics. El programa de Petits Músics, adreçat a infants de 0 a 6 anys, inclou propostes específiques com Música abans de néixer i activitats adaptades a cada etapa evolutiva.
Per als infants i joves de 6 a 12 anys, el conservatori ofereix la Formació musical bàsica, centrada en l'aprenentatge d'un instrument, el llenguatge musical i la pràctica en conjunt instrumental.
A partir dels 12 anys, els alumnes poden accedir a la Formació musical avançada, orientada a consolidar el domini tècnic i interpretatiu de l'instrument, aprofundir en el llenguatge musical i participar en cors i agrupacions musicals.
El centre també compta amb una Escola d'Adults, amb assignatures de llenguatge musical, instrument, cor i rítmica, així com la modalitat Músic a la carta, que permet configurar un itinerari flexible escollint només les matèries que es vulguin cursar.
Àmplia varietat d'instruments
El Conservatori Municipal de Música de Manresa disposa d'un ampli ventall d'especialitats instrumentals, tant clàssiques com modernes. Entre els instruments que s'hi poden estudiar hi ha piano, piano modern, cant clàssic i modern, guitarra clàssica i elèctrica, baix elèctric, bateria, saxofon, violí o violoncel.
L'oferta també inclou nombrosos instruments de vent i metall, com clarinet, flauta travessera, oboè, fagot, trompeta, trompa, trombó, bombardí, tuba, fiscorn i contrabaix.
Informació i inscripcions
Les persones interessades poden obtenir més informació o formalitzar la inscripció presencialment a la secretaria del centre, situada al carrer Ignasi Balcells, 12-14 de Manresa. També es pot contactar amb el Conservatori per telèfon al 93 872 00 88, a través del correu electrònic info@conservatori-manresa.cat o consultant el web oficial del centre.