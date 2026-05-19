Castellbell i el Vilar reunirà una vintena de colles a la Trobada Gegantera

Castellbell i el Vilar es convertirà aquest cap de setmana en la capital gegantera del Bages i el Berguedà amb la celebració de la 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà. La cita reunirà activitats durant tres dies i coincidirà amb el 30è aniversari dels gegants del municipi, Pepet i Roseta. La programació inclourà cercaviles, balls, tallers, música i la participació d'una vintena de colles geganteres.
Exposició de gegants al Casino Burés
Com a prèvia de la trobada, el Casino Burés acull fins aquest dijous una exposició dedicada als gegants de la comarca. La mostra es pot visitar en horari de tarda, de 2/4 de 5 a les 8 del vespre, i forma part dels actes commemoratius del 30è aniversari de la Colla Gegantera de Castellbell i el Vilar.
Activitats infantils i cercavila per obrir la festa
La trobada començarà divendres a la tarda amb una jornada dedicada especialment al públic familiar. El programa inclourà jocs tradicionals, tallers de capgrossos, una xocolatada popular i activitats musicals per donar el tret de sortida a la celebració.
També hi haurà una cercavila infantil i una mostra de balls amb la participació dels diferents gegantons convidats.
Dissabte amb cercavila gran i sopar popular
El dissabte al migdia s'ha programat un vermut musical amb rumba, mentre que les activitats centrals arribaran a la tarda. La plaça de l'Ajuntament serà l'escenari de la plantada de gegants abans de l'inici de la cercavila gran pels carrers del municipi.
La jornada culminarà amb els balls finals commemoratius del 30è aniversari dels gegants Pepet i Roseta i de la Colla Gegantera de Castellbell i el Vilar.
A la nit, el pati de l'Escola Jaume Balmes acollirà un sopar jove obert a tothom, que continuarà amb una sessió musical a càrrec del DJ X3NON. Els tiquets del sopar, amb un preu de 10 euros, es poden adquirir a través dels Gegants de Castellbell i el Vilar.
Una vintena de colles tancaran la trobada diumenge
La 26a Trobada Gegantera Bages-Berguedà es clourà diumenge amb la participació d'una vintena de colles confirmades. La jornada començarà amb la plantada de gegants i continuarà amb una cercavila pels carrers del poble.
Els actes finals tindran lloc al camp de futbol municipal, on les colles participants oferiran els balls de cloenda de la trobada.