El FABA omple l'Anònima en la jornada més multitudinària

El Festival d'Arts de Barri Antic (FABA) va viure dissabte la jornada central de la seva novena edició amb una intensa programació cultural que va omplir l'Anònima de música, arts escèniques, creació contemporània i públic durant més de dotze hores ininterrompudes. El festival va convertir l'espai industrial i el Barri Antic de Manresa en un gran escenari cultural obert, amb activitats des del migdia fins a la matinada.
Després d'una setmana marcada per propostes híbrides entre les arts visuals, l'escena i els nous formats de creació, el dissabte va concentrar el gruix de la programació i va generar un flux constant de persones entre els diferents espais habilitats dins del festival. Els assistents van anar construint el seu propi recorregut entre concerts, instal·lacions, sessions de DJ i peces de creació contemporània repartides entre l'Espai Manresa, la Llotja de creació, l'Espai social i l'Espai Litel.
Música i moviment fins a la matinada
La programació musical va ser un dels grans eixos de la jornada i va mantenir la nau principal de l'Anònima plena d'activitat fins ben entrada la nit. Els concerts de Palmeras negras, Gavina.mp3, Ouineta, Cabiria, La Blanckie i Noah van marcar el ritme d'una jornada que va combinar estils i formats diversos davant d'un públic nombrós i en moviment constant.
La música va conviure durant tota la jornada amb altres disciplines artístiques i amb una estructura de festival pensada perquè cada visitant pogués viure una experiència pròpia, sense itineraris tancats ni recorreguts prefixats.
La Llotja de creació consolida el seu paper central
Un altre dels espais protagonistes del dissabte va ser la Llotja de creació, que va mantenir activitat continuada durant tota la jornada amb les propostes de Clau de Plata, Cel Luarac Juárez, Valentina Risi, Xènia Flores i Paula Gràcia. Aquest espai es va consolidar com un dels punts neuràlgics del festival, amb una elevada afluència de públic interessat en les propostes de creació contemporània i experimentació artística.
Paral·lelament, l'Espai social i l'Espai Litel van ampliar la programació amb noves sessions musicals i actuacions de Java, PD Tesco Express, DJ Asma, LasXoxo, Farel·lo Cavulgui i Rachid B, entre altres artistes.
La combinació de formats, disciplines i llenguatges artístics va convertir el conjunt de l'Anònima en un espai cultural canviant i viu durant tota la jornada.
El Barri Antic, epicentre cultural
El dissabte va esdevenir el punt culminant d'una edició concebuda des de la idea del recorregut lliure i de la circulació constant entre espais i experiències. El festival va apostar de nou per una fórmula oberta que permetia als assistents descobrir propostes diverses movent-se lliurement entre els diferents ambients del recinte.
Aquest plantejament va generar una activitat contínua al llarg de tot el dia i va contribuir a transformar el Barri Antic de Manresa en un espai cultural en constant moviment.
L'organització considera que aquesta novena edició consolida encara més el FABA com un dels principals espais de trobada cultural i d'experimentació contemporània de la ciutat, especialment pel que fa a la connexió entre noves pràctiques artístiques, públics diversos i ocupació cultural de l'espai urbà.
El festival mira ja cap a la desena edició
Amb el tancament d'aquesta edició, el FABA ja comença a projectar la celebració del desè aniversari del festival, previst per a l'any vinent. Des de l'organització es destaca la consolidació del projecte al llarg dels darrers anys i el seu arrelament progressiu tant al Barri Antic com al conjunt del teixit cultural manresà.
En aquest sentit, el festival resta pendent que es concreti l'acord anunciat amb l'Ajuntament de Manresa coincidint amb la finalització de les obres de rehabilitació de l'Anònima. Aquest acord hauria de permetre que el FABA desenvolupi activitats i projectes culturals amb continuïtat durant tot l'any.
L'objectiu és convertir l'Anònima en un espai estable de creació i activitat artística permanent, reforçant el paper del festival com a motor cultural del Barri Antic i ampliant la seva projecció dins del panorama cultural contemporani català.
Des de l'organització consideren que aquesta futura estabilitat permetria donar continuïtat als processos creatius, consolidar xarxes artístiques i garantir un projecte cultural sostenible i arrelat al territori més enllà dels dies de festival.