Els Comuns traslladaran al Ministeri de Cultura els projectes futurs del Clam

El diputat de Comuns-Sumar al Congrés, Eloi Badia, i la coordinadora dels Comuns a Manresa, Laura Massana, s'han reunit amb el president de l'entitat organitzadora del Festival Clam, Ramon Serra, i l'expresident Jesús Fernández, per conèixer els futurs projectes que impulsa la direcció del certamen. La trobada respon a la voluntat dels Comuns de traslladar aquestes iniciatives al Ministeri de Cultura, dirigit per Ernest Urtasun.
El Clam reivindica el seu paper social i educatiu
Durant la reunió, Serra i Fernández han explicat que el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya és l'únic de Catalunya reconegut per la Human Rights Film Network, una xarxa que promou els valors de la solidaritat i els drets humans.
Els responsables del festival han remarcat que el Clam va més enllà de la vessant artística i implica entitats i professionals per generar espais de debat i reflexió al voltant de les projeccions. Entre els exemples citats hi ha la participació d'instituts que porten alumnat a les sessions i la implicació de més de 50 persones voluntàries que contribueixen a fer possible el festival, tot i la "necessària professionalització dels darrers anys".
Demanda de més suport del Ministeri
Els representants del Clam també han exposat que, malgrat que cada vegada reben més suport de les institucions catalanes, històricament "ha estat difícil accedir als ajuts del Ministeri". En aquest sentit, han defensat que el festival bagenc "està a l'altura d'altres que sí que reben aquest suport en forma de subvencions".
Per la seva banda, Eloi Badia s'ha compromès a "buscar les sinergies i complicitats" tant al Congrés com al Ministeri de Cultura per fer efectiu el suport al Festival Clam.