Fahrenheit fusionarà jazz i rock aquest diumenge al Cicle 3/4 de Música de Manresa

El Cicle 3/4 de Música tornarà aquest diumenge, 17 de maig, a l'Espai de la Plana de l'Om de Manresa amb l'actuació del grup Fahrenheit. El concert començarà a les 12 del migdia i oferirà una proposta musical que fusiona jazz, rock i música fusió amb un directe marcat pels riffs elèctrics, els grooves contundents i la improvisació.
Fahrenheit és una banda nascuda a l'ESMUC formada per joves músics que aposten per barrejar la llibertat del jazz amb la intensitat sonora del rock. La formació compta amb bateria, percussió moderna, baix, dues guitarres elèctriques, saxo alt, saxo tenor, veu i teclats, instrument que interpreta l'exalumne del Conservatori Municipal de Música de Manresa Teo Gallego.
Una proposta sonora intensa i sense fronteres estilístiques
El grup defensa una identitat musical que combina passatges més atmosfèrics amb moments d'alta intensitat i energia. L'objectiu de la banda és sorprendre i emocionar el públic a través d'un espectacle amb una forta presència instrumental i una marcada aposta per la fusió d'estils.
Fahrenheit està integrat per Joan Biosca al saxo alt, Òscar Montoya al saxo tenor, Juan David Velasco i Joan Soler a les guitarres elèctriques, Teo Gallego als teclats, Tomás Díaz al baix elèctric, Judit Puig a la bateria i Miquel Alcaina a la percussió moderna.
Talent emergent vinculat al Conservatori
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal, a través del web del teatre o una hora abans de l'actuació a la taquilla de la Plana de l'Om.
El Cicle 3/4 de Música està organitzat pel Conservatori Municipal de Música de Manresa i el Kursaal amb la voluntat de promoure el talent musical emergent i donar visibilitat a formacions vinculades al Conservatori manresà.