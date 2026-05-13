El Kursaal porta aquest divendres el circ acrobàtic d'«Entre el cel i la terra»

Dotze artistes de tres generacions compartiran escenari en una proposta col·lectiva de Circ Pistolet

Publicat el 13 de maig de 2026 a les 09:44

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres l'espectacle Entre el cel i la terra, de la companyia Circ Pistolet. El muntatge reunirà dotze acròbates de diferents generacions en una proposta que combina tècnica, humor i treball col·lectiu.

El circ torna a la sala gran del Kursaal

El Teatre Kursaal de Manresa tornarà a programar circ aquest divendres, 15 de maig, amb l'espectacle Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La funció començarà a les 8 del vespre a la sala gran i oferirà una proposta basada en l'acrobàcia col·lectiva i l'equilibri.

El muntatge destaca per reunir dalt de l'escenari dotze acròbates de tres generacions diferents, en una producció que vol anar més enllà de l'exhibició tècnica i posar el focus en la dimensió humana i compartida del circ.

Una proposta que combina risc i humanitat

Segons explica la companyia, Entre el cel i la terra planteja el circ com un espai col·lectiu i una metàfora de la condició humana. L'espectacle combina el virtuosisme físic amb l'humor, la tendresa i la complicitat entre els artistes.

La proposta aposta per les figures acrobàtiques grupals i per una posada en escena que posa en valor la confiança, la fragilitat i el treball conjunt entre els integrants de la companyia.

Dotze acròbates a l'escenari

El muntatge comptarà amb la participació dels acròbates Tomàs Cardús, Liam Carmody, Théo Corre, Willem Rys, Aarón Tombrock, Odilo Fernández, Quentin Denz, Pablo Domychovsky, Jorge Bobés, Lucas Cantero, Pauline Talon i la manresana Rat Serra.

La presència de diferents generacions d'artistes és un dels trets distintius de l'espectacle, que busca reflectir la diversitat i la transmissió d'experiències dins del món del circ contemporani.

Entrades i descomptes

Les entrades per assistir a Entre el cel i la terra tenen un preu general de 12 euros. També hi ha tarifes reduïdes de 10 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, així com entrades de 6 euros per a menors de 30 anys.

Els tiquets es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.

