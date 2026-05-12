Filferro porta les seves versions en català de grans clàssics al Club de la Cançó

El grup Filferro serà el protagonista d'una nova sessió d'El Club de la Cançó aquest dijous 14 de maig a les 7 de la tarda a la sala petita del Kursaal de Manresa. La formació presentarà un repertori de versions en català de grans clàssics internacionals en un concert que combinarà delicadesa acústica i noves sonoritats.
Un projecte nascut de les adaptacions al català
Filferro va néixer l'any 2015 com un duet format per David Repullès i Gerard Serratroy amb l'objectiu d'adaptar al català cançons emblemàtiques del pop i el rock internacional en format acústic. El projecte va anar guanyant seguidors fins que, el 2019, la sortida de Repullès va obligar la formació a reinventar-se.
Després de diversos canvis, el grup ha consolidat una nova etapa amb Gerard Serratroy, responsable de les adaptacions que identifiquen el projecte, acompanyat dels igualadins Elisa Mas i Joan Grados.
Cançons de Cohen, Beatles, Led Zeppelin o U2
El concert oferirà un recorregut per grans noms de la música internacional amb versions de Leonard Cohen, Jacques Brel, The Beatles, Led Zeppelin o U2, entre altres artistes. El trio manté l'essència íntima i propera dels inicis, però amb un so més ric i potent gràcies a l'actual formació.
La proposta forma part de la programació estable d'El Club de la Cançó, el cicle del Kursaal dedicat a la cançó d'autor i als concerts de petit format.
Entrades amb descomptes per a diversos col·lectius
Les entrades per al concert tenen un preu de 15 euros, amb tarifes reduïdes de 12 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i titulars del Carnet Galliner. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i també a través del web del teatre.