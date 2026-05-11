El DocsBarcelona porta tres documentals a la Plana de l'Om aquesta setmana

El Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona tornarà aquesta setmana a Manresa amb tres projeccions programades entre dimecres i divendres a l'Espai Plana de l'Om. La iniciativa s'emmarca dins la 29a edició del festival, que se celebra del 7 al 17 de maig a Barcelona, i forma part de la secció Docs a prop, que vol acostar el cinema documental a diferents municipis del territori.
Les sessions començaran cada dia a les 7 de la tarda i tindran entrada lliure. La proposta està impulsada per Manresana d'Equipaments Escènics, Cineclub i l'Ajuntament de Manresa.
Tres mirades documentals sobre memòria, identitat i realitat social
La programació arrencarà aquest dimecres 13 de maig amb la projecció de Bèstia, documental dirigit per Helena Garza. La pel·lícula retrata la vida de tres caçadors de la Catalunya interior -el Palomero, el Bernat i el Nen- i explora la tensió entre la masculinitat rural tradicional i la mirada urbana contemporània. La directora, vegana, observa sense dramatització ni judicis les contradiccions dels protagonistes mentre reflexiona sobre la naturalesa humana.
L'endemà, dijous 14 de maig, serà el torn de Plató 3, de Maria Borrell. El documental se situa en un poble fronterer de la plana de Lleida i gira entorn d'un grup de joves que es retroben per preparar una obra de teatre inspirada en les nits viscudes al desaparegut pub Plató 3. A mesura que avancen els assajos, emergeixen records i ombres del passat.
La sessió comptarà amb la participació de part de l'equip del documental en un col·loqui posterior a la projecció. Hi intervindran la directora Maria Borrell, la productora executiva Lluïsa Puig i la manresana Clara Badia, ajudant de direcció de la producció.
Mailin tancarà el cicle divendres
La darrera projecció arribarà divendres 15 de maig amb Mailin, de María Silvia Esteve. El documental aborda la història d'una dona que reconstrueix els records dels abusos sexuals patits durant la infància per part d'un sacerdot mentre explica un conte a la seva filla abans d'anar a dormir.
La pel·lícula planteja un recorregut marcat pel trauma, però també per la recerca de sanació, justícia i reparació emocional, amb la voluntat de trencar silencis i donar veu a les víctimes.
