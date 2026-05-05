Cineclub Manresa homenatja Béla Tarr i incorpora grans títols per aquest maig i juny

El Cineclub de Manresa dedica la programació de maig i juny a l'obra del cineasta hongarès Béla Tarr, amb la projecció d'Armonías de Werckmeister (2000), i combina el tribut amb una selecció de films destacats de festivals com l'Americana Film Fest, el BCN Film Fest i DocsBarcelona, així com amb títols recents del cinema contemporani.
Un homenatge a Béla Tarr i la seva mirada cinematogràfica
El Cineclub Manresa centra una part destacada de la seva programació de maig i juny en el reconeixement al director hongarès Béla Tarr, considerat una de les figures més influents del cinema modern europeu. La proposta s'articula a partir d'una de les seves obres més representatives, Armonías de Werckmeister (2000), un film que exemplifica el seu estil singular i la seva concepció del cinema com a experiència immersiva i contemplativa.
La pel·lícula, descrita sovint com una tragèdia de dimensió còsmica, destaca per les seves llargues seqüències, els moviments de càmera hipnòtics i una posada en escena que converteix allò quotidià en un espai de tensió i significat simbòlic. Escenes com la dels clients d'una taverna recreant els moviments dels astres s'han convertit en moments icònics de la seva filmografia.
Amb aquesta projecció, el Cineclub recupera el lema atribuït al director: "Busco que l'espectador es retrobi amb l'experiència pura de mirar", que sintetitza la seva manera d'entendre el cinema com a experiència sensorial i reflexiva.
El cinema de festivals, present a la programació
La programació també incorpora una selecció de títols procedents de festivals de cinema de referència a Barcelona, que permeten ampliar la mirada cap a propostes contemporànies i diverses.
L'Americana Film Fest hi ha participat amb Nova '78, un documental que s'endinsa en la contracultura estatunidenca, i amb Late Fame, que amplia l'oferta de cinema independent nord-americà dins del cicle.
Per la seva banda, el BCN Film Fest aporta el clàssic El salario del miedo (Henri-Georges Clouzot, 1953), considerat un dels thrillers més influents de la història del cinema, amb una tensió narrativa que ha marcat generacions de cineastes.
El DocsBarcelona completa aquest bloc amb dues propostes de no-ficció contemporània, Plató 3 i Mailin, que destaquen per la seva mirada personal i per la presència de veus femenines en el cinema documental actual.
Cinema contemporani i experiències recents
El Cineclub també recupera dues de les experiències cinematogràfiques més destacades de la temporada. D'una banda, Sirât, d'Oliver Laxe, que ofereix una proposta de fort impacte emocional i visual, i de l'altra Estrany riu, de Jaume Claret Muxart, una obra marcada per la sensibilitat i l'atmosfera poètica.
Programa de maig i juny del Cineclub
- 07/05/2026
- 19.00h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: gratuït
- Direcció: Najiba Noori i Rasul Noori
- Durada: 84 min Format: Digital
- Nacionalitat: França, Països Baixos, Afganistan i Qatar / 2024
La Hawa, que va ser obligada a casar-se quan era una nena, comença una vida independent i aprèn a llegir i escriure als 52 anys. Però, amb el retorn dels talibans al poder, els seus somnis —juntament amb els de la seva filla, la directora del documental, i la seva neta— es trenquen i afronten noves dificultats: un relat commovedor de tres generacions de dones afganeses que lluiten per la llibertat.
Documental del mes
Late fame
- 10/05/2026
- 18.30h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 5 euros
- Direcció: Kent Jones
- Guió: Samy Burch i Arthur Schnitzler
- Intèrprets: Jake Lacy, Willem Dafoe, Greta Lee
- Durada: 96 min Format: Digital
- Nacionalitat: EUA / 2025
Un poeta de Nova York va publicar fa dècades una única col·lecció de poemes i des de llavors ha passat la major part de la vida treballant modestament en una oficina de correus. La seva rutina es trenca quan un jove admirador apareix a la seva porta i, amb entusiasme, l'introdueix en un cercle d'escriptors i artistes joves, que el veneren com un redescobriment.
Americana Film Fest
Bèstia
- 13/05/2026
- 19.00h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: gratuït
- Direcció: Helena Garza
- Durada: 72 min Format: Digital
- Nacionalitat: Espanya / 2026
Retrat de tres caçadors de la Catalunya interior. Palomero, un avi andalús que, amb una vida dura a l'esquena, passa els seus últims anys caçant amb un grup de joves; Bernat, un apassionat de les armes que no sap com fugir del poble; i el «Nen», un home solitari que manté una relació especial amb la natura, són els personatges d'un documental tan salvatge i tendre com el caràcter dels seus protagonistes. Tres personatges que viuen al marge del sistema i que encarnen els conflictes d'un món rural enfrontat a una societat esclava del ritme frenètic i del pensament urbà.
DocsBarcelona
Plató 3
- 14/05/2026
- 19.00h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: gratuït
- Direcció: Maria Borrell
- Durada: 70 min Format: Digital
- Nacionalitat: Espanya / 2026
- Presentació i col·loqui amb la guionista Clara Badia
Un grup de joves de la regió de Lleida es reuneixen per muntar una obra de teatre sobre el pub del seu poble, anys després del seu tancament. Al llarg d'aquest procés creatiu, reflexionaran sobre la joventut, la terra, les arrels, el futur i la seva manera de viure.
DocsBarcelona
Mailin
- 15/05/2026
- 19.00h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: gratuït
- Direcció: María Sílvia Esteve
- Durada: 89 min Format: Digital
- Nacionalitat: Argentina, França i Romania / 2025
Mentre li explica un conte abans de dormir a la seva filla, Mailin va reconstruint els seus records. El que podria haver sigut un conte de fades resulta ser la història d'una jove que va patir abusos per part d'un sacerdot durant quinze anys. És un llarg camí fins a la sanació i la justícia, però també l'oportunitat d'oferir a la seva filla la infància que ella mai va tenir.
DocsBarcelona
El salario del miedo
- 17/05/2026
- 18.30h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 3 euros
- Direcció: Henri-Georges Clouzot
- Guió: Henri-Georges Clouzot i Jérôme Géronimi, basat en la novel·la de Georges Arnaud
- Durada: 140 min Format: Digital
- Nacionalitat: França / 1953
En un poble de l'Amèrica Llatina profunda, quatre treballadors d'una companyia petroliera són contractats per transportar un carregament de nitroglicerina, que ha de servir per detonar un pou incendiat i apagar-ne les flames. La urgència del viatge i les dures condicions en què es veuran obligats a treballar farà que creixin les tensions entre aquests quatre homes, que hauran de fer el viatge pels difícils camins muntanyosos i selvàtics que travessen els Andes.
- Ós d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Berlín
- Gran Premi del Jurat al Festival de Canes
- Premi BAFTA a la millor pel·lícula
BCN Film Festival
- 21/05/2026
- 19.00h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
- Direcció: Oliver Laxe
- Guió: Oliver Laxe i Santiago Fillol
- Intèrprets: Sergi López, Bruno Núñez, Stefania Gadda
- Durada: 114 min Format: Blu-ray
- Nacionalitat: França i Espanya / 2025
Un home i el seu fill arriben a una festa rave perduda enmig de les muntanyes del sud del Marroc. Busquen la Mar, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d'aquestes festes sense fi. Reparteixen la seva foto una vegada darrere l'altra, envoltats de música electrònica i d'un tipus de llibertat que desconeixen. Allà, s'uneixen a un grup de ravers a la recerca d'una última festa que se celebrarà al desert.
- 2 nominacions als Oscars: millor pel·lícula internacional i so
- 2 nominacions als Globus d'Or: millor pel·lícula de parla no anglesa i música
- 5 premis del cinema europeu: millor fotografia, muntatge, disseny de producció, càsting i so; i 4 nominacions: millor pel·lícula, direcció, guió i actor (Sergi López)
- Premi del Jurat al Festival de Canes
- 1 nominació als Independent Spirit Awards: millor pel·lícula internacional
- 1 nominació als BAFTA: millor pel·lícula de parla no anglesa
- 7 nominacions als premis Platino: millor pel·lícula, direcció, guió, fotografia, muntatge, efectes especials i so
- 6 premis Goya: millor fotografia, muntatge, direcció de producció, direcció artística, música i so; i 5 nominacions: millor pel·lícula, direcció, guió original, efectes especials i maquillatge i perruqueria
- 2 premis Feroz: millor música i tràiler; i 5 nominacions: millor pel·lícula (drama), direcció, guió, actor protagonista (Sergi López) i pòster
- 8 premis Gaudí: millor pel·lícula en llengua no catalana, fotografia, direcció de producció, música, direcció artística, maquillatge i perruqueria, efectes especials i so; i 4 nominacions: millor direcció, actor protagonista (Sergi López), muntatge i vestuari
Cicle Gaudí
Tots els matins del món
- 24/05/2026
- 18.30h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 5 euros
- Direcció: Alain Corneau
- Guió: Alain Corneau i Pascal Quignard, basat en la novel·la de Pascal Quignard
- Intèrprets: Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Guillaume Depardieu
- Durada: 115 min Format: Digital
- Nacionalitat: França / 1991
- Presentació a càrrec del musicòleg Oriol Pérez Treviño
A la França del segle XVII, l'ancià Monsieur de Sainte-Colombe està sumit en una profunda malenconia per la mort de la seva dona i cerca refugi en la música, mentre el jove Marin Marais està decidit a ser el seu deixeble per perfeccionar l'ús de la viola de gamba.
- 1 nominació als Globus d'Or: millor pel·lícula de parla no anglesa
- 7 premis César: millor pel·lícula, direcció, actriu secundària (Anne Brochet), música, fotografia, vestuari i so; i 4 nominacions: millor guió, actor protagonista (Jean-Pierre Marielle), actor revelació (Guillaume Depardieu) i muntatge
En col·laboració amb el Museu del Barroc
Armonías de Werckmeister
- 31/05/2026
- 18.30h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 5 euros
- Direcció: Béla Tarr i Ágnes Hranitzky
- Guió: Béla Tarr i László Krasznahorkai, basat en la novel·la de László Krasznahorkai
- Intèrprets: Lars Rudolph, Peter Fitz i Hanna Schygulla
- Durada: 145 min Format: Digital
- Nacionalitat: Hongria, Itàlia, Alemanya i França / 2000
A la ciutat arriba un espectacle ambulant que promet exhibir la balena més gran del món. Desperta, també, una gran curiositat una figura misteriosa i imprevisible a qui anomenen el Príncep.
GEN_
- 04/06/2026
- 19.00h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: gratuït
- Direcció: Gianluca Matarrese
- Durada: 104 min Format: Digital
- Nacionalitat: França i Itàlia / 2025
A l'hospital públic Niguarda de Milà, el poc convencional doctor Bini lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen reconciliar els seus cossos amb la seva identitat de gènere. Ell navega entre les restriccions imposades per un govern conservador i un mercat agressiu ansiós per convertir els cossos en mercaderia.
Documental del mes
Un vas d'aigua per a l'Elio
- 07/06/2026
- 18.30h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 4 euros / Tarifa reduïda: 3 euros
- Direcció: Pere Joan Ventura
- Guió: Gemma Alfós, Lucía Andújar, Georgina Cisquella, Anastasi Rinos i Pere Joan Ventura
- Durada: 72 min Format: Digital
- Nacionalitat: Catalunya / 2023
Derrotat el feixisme a la Segona Guerra Mundial, a Espanya alguns idealistes segueixen la lluita contra la dictadura de Franco. Enrica Volpi descobrirà setanta anys més tard el misteri de com i per què el seu cosí Elio va desaparèixer sense deixar rastre.
Sessió de Filmoxarxa
Estrany riu
- 11/06/2026
- 18.30h
- Auditori Plana de l'Om
- Entrada: 4,5 euros / Abonats: 3 euros
- Direcció: Jaume Claret Muxart
- Guió: Jaume Claret Muxart i Meritxell Colell
- Intèrprets: Jan Monter, Nausicaa Bonnín, Jordi Oriol
- Durada: 106 min Format: Digital
- Nacionalitat: Espanya i Alemanya / 2024
El Dídac, un noi de setze anys, viatja amb bicicleta pel Danubi amb la família. Enmig dels dies calorosos, una trobada inesperada canvia el rumb del viatge: un noi misteriós apareix entre les aigües del riu i la seva enigmàtica presència no només desperta un sentiment nou en el Dídac, sinó que comença a alterar la relació que té amb la seva família.
- 2 nominacions als Goya: millor direcció novella i actor revelació (Jan Monter)
- 8 nominacions als Gaudí: millor pel·lícula, direcció novella, interpretacions revelació (Jan Monter i Bernat Solé), actriu secundària (Nausicaa Bonnín), direcció de producció, música i fotografia
Cicle Gaudí