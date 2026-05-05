El Documental del Mes portarà «Escrivint Hawa» aquest dijous a la Plana de l'Om

El cicle El Documental del Mes tornarà aquest dijous, 7 de maig, a Manresa amb la projecció de Escrivint Hawa, un documental de Najiba Noori que explica la història d'una dona afganesa que lluita per alfabetitzar-se als 52 anys. La sessió tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om.
Una història de superació marcada pel context polític
Organitzat per MEES i el CineClub Manresa, el cicle continua apostant per documentals de fort contingut social. En aquest cas, la protagonista, Hawa, inicia una nova etapa de vida després d'haver estat obligada a casar-se de petita, amb el propòsit d'aprendre a llegir i escriure.
El relat, però, es veu condicionat pel retorn dels talibans al poder a l'Afganistan, un fet que trenca les aspiracions de futur tant de la protagonista com de la seva filla -la directora del film- i la seva neta. La pel·lícula ofereix així una mirada íntima sobre tres generacions de dones que lluiten per la llibertat i els drets bàsics en un context de gran dificultat.
Amb aquesta proposta, El Documental del Mes consolida la seva presència a la ciutat amb una oferta cultural que combina cinema i reflexió social.