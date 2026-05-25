Diego Ocampo s'uneix als entrenadors que aprenen a parlar català

Uns dels referents que la societat pren com a model són els esportistes. Jugadors i entrenadors es converteixen sovint en referents per a joves i no tant joves. Des de fa un temps, dos entrenadors que es guanyen la vida a Girona utilitzen la llengua catalana sense complexes. Miguel Ángel González, conegut com a Michel, és madrileny i Moncho Fernández, gallec. El primer entrena el Girona CF mentre que el segon ho fa al Bàsquet Girona. Des fa temps, tots dos parlen en català a les seves rodes de premsa. A aquests dos tècnics s'hi ha unit últimament l'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo.
La iniciativa correspon al mateix entrenador que volia millorar el seu nivell de català. Des del Bàsquet Manresa feia temps que l'animàvem perquè s'atrevís a fer les entrevistes i les rodes de premsa en català. Ocampo va mostrar interès en fer classes i va demanar al club que l'ajudessin a trobar un professor. En aquest moment, és quan des del Nou Congost van contactar amb Òmnium Cultural.
Marc Rodríguez és el professor voluntari que ajuda Ocampo en el seu aprenentatge. Tots dos es troben un cop per setmana al Nou Congost. El mètode d'aprenentatge es basa en la conversa tot i que també es poden comentar aspectes de gramàtica sense que l'entrenador del Baxi Manresa s'endugui a casa un quadern d'exercicis per a realitzar de cara a la següent classe. Rodríguez explica que des del mes de gener, que és quan van començar les classes, fins ara l'evolució d'Ocampo és bona.
El bàsquet és un dels temes principals de les converses que mantenen professor i alumne, tot i que també poden parlar d'altres aspectes com la família o com es troba Ocampo a la ciutat de Manresa. Un dels objectius principals és donar eines a l'entrenador per afrontar les rodes de premsa o les entrevistes que es fan a la televisió els dies que els partits de l'equip bagenc son retransmesos. Els temps verbals, les frases fetes i els connectors són recursos que es treballen durant les classes.
Ocampo ha mostrat sempre una sensibilitat cap a la llengua catalana. En la seva primera etapa l'any 2017, els mitjans de comunicació vam poder fer les nostres preguntes en llengua catalana sense necessitar cap mena de traducció. Als darrers mesos, el gallec ha fet passes endavant en l'ús del català. Primer fent les valoracions en llengua catalana davant les càmeres de TV3 els dies que la televisió pública catalana ha retransmès els partits del Baxi Manresa i més recentment responent cada cop més en català a les rodes de premsa prèvies i posteriors als partits.
El tècnic del Baxi Manresa, a través de les xarxes d'Òmnium Cultural, explica que la seva voluntat per aprendre català té diversos motivacions com la integració en la societat que l'ha acollit o l'exemple que dona als seus fills.