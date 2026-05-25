La Marea Vermella pujarà a Montserrat amb Diego Ocampo per tancar la temporada

L'afició del Bàsquet Manresa celebrarà el final de la temporada 2025-26 amb una iniciativa de germanor a Montserrat. La 1a Pujada de la Marea Vermella, impulsada per diverses penyes i grups d'animació del club, reunirà seguidors i membres del cos tècnic en una caminada fins al monestir amb l'objectiu de reforçar el sentiment de comunitat i d'orgull de club.
Una pujada popular fins al monestir
Les entitats Associació Grada d'Animació - Bàsquet Manresa Supporters, Penya Fora Dubtes i Territori Vermell, juntament amb diversos aficionats del club, organitzen aquesta primera edició de la Pujada de la Marea Vermella a Montserrat com a acte de cloenda de la temporada.
L'activitat tindrà lloc el diumenge 7 de juny i començarà a 2/4 de 10 del matí amb el punt de trobada a la plaça de la Font Gran de Monistrol de Montserrat. Des d'allà, els participants iniciaran la caminada fins al monestir seguint el Camí de les Aigües, considerat l'itinerari més accessible per fer l'ascensió a peu.
L'arribada a Montserrat està prevista cap a 2/4 de 12 del migdia.
Participació de Diego Ocampo i el cos tècnic
La jornada comptarà amb la presència de l'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, i de membres del cos tècnic, que compartiran la pujada amb l'afició en un acte simbòlic i de convivència.
L'organització també ha previst alternatives per a les persones que no vulguin o no puguin fer el recorregut caminant, que podran accedir al monestir amb vehicle particular o amb el cremallera.
Un cop al santuari, es farà una encesa de ciri com a mostra d'agraïment per la temporada acabada i per desitjar sort de cara a la vinent. També està prevista una fotografia conjunta de la Marea Vermella i una trobada informal en un establiment de la zona.
La tornada serà lliure i cada participant podrà escollir el sistema de descens, ja sigui a peu, amb cremallera, aeri o vehicle privat.
Una iniciativa per reforçar el sentiment de club
Amb aquesta proposta, les entitats organitzadores volen reforçar els vincles entre l'equip i l'afició i posar en valor el sentiment de pertinença al territori i al club. La iniciativa neix amb voluntat de continuïtat i pretén convertir-se en una cita de referència per a l'afició manresana coincidint amb el tancament de cada temporada esportiva.