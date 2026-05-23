El Baxi Manresa fa un partit molt seriós i derrota el Gran Canaria (80-87)

El Baxi Manresa ha assolit la quinzena victòria de la temporada a l'ACB després de fer un dels partits més seriosos de la temporada a las Palmas. Els bagencs han anat per davant la major part del partit contra el Dreamland Gran Canaria i han arribat als darrers minuts sense patir en excés. El triomf, 80-87, ha estat d'aquells que es diuen corals. Quatre jugadors (Duke, Brooks, Obasohan i Pérez) han anotat dotze o més punts. Especialment rellevant ha estat l'actuació de David Duke en el seu millor partir des de la seva arribada al Bages. A manca d'una jornada, el Baxi Manresa opta a quedar en desè lloc i no pot baixar de l'onzè.
Ferran Bassas, Eli Brooks, Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han estat els cinc escollits per Diego Ocampo per començar el partit. Andrew Albicy, Kassius Robertson, Nico Brussino, Chimezie Metu i Mike Tobey, els del Dreamland Gran Canaria. Els bagencs han pres un primer avantatge a la sortida (3-6, minut 4). Tobey ha començat a produir per a l'equip local. En canvi, el Baxi Manresa no tenia un sol focus de producció. L'anotació estava més repartida. El primer quart avançada i el Baxi Manresa mantenia un lleuger avantatge que oscil·lava entre els dos i els quatre punts. Els àrbitres han revisat un triple de Retin Obasohan durant la pausa entre el primer i el segon quart i han decidit treure un punt al belga. Això ha estat clau perquè el Dreamland Gran Canaria remuntés el marcador i acabés el primer quart al davant (22-21, minut 10).
Als dos equips els costava molt anotar. Un exemple és l'encert nul dels dos equips en el llançament de tres. Al catorzè intent entre els dos equips ha arribat el primer triple del partit. Dani Pérez l'encertava des dels 6,75 i establia una màxima renda fins aquell moment (24-29, minut 16). Els canaris no es despenjaven en bona part gràcies a Tobey i Metu. Cap pivot bagenc no podia aturar cap dels dos. Aquesta llacuna l'ha compensada el Baxi Manresa amb encert ofensiu. La primera part ha acabat amb un nou màxim avantatge per als de Diego Ocampo (35-42, minut 20).
El Baxi Manresa ha contingut la sortida del Dreamland Gran Canaria a la segona part. L'encert exterior, amb triples de Pérez, Reyes i Brooks, posaven la distància entre els dos equips per sobre els deu punts (39-51, minut 23). Néstor Che García no ho veia clar en un partit que els seus s'hi jugaven boa part de les seves opcions de seguir a l'ACB. Els manresans han estat capaços de mantenir-se ferms. Una de les virtuts del Baxi Manresa ha estat forçar molts tirs lliures i ser capaç d'encertar-los. David Duke ha pres responsabilitat en atac. Si no anotava des del punt de personal ho feia gràcies a valentes penetracions. (57-69, minut 30).
La pressió ha afectat el Dreamland Gran Canaria ja als darrers deu minuts. Dues pilotes perdudes i dues jugades de tres punts del Baxi Manresa creaven una diferència que podia semblar insalvable. Però un parcial de 8-0 ha recordat als bagencs que el bàsquet és un esport on els partits són molt llargs Ocampo ha reunit els seus jugadors per recordar-los-ho. Duke seguia inspirat de cara a cistella. Marcis Steinbergs ha anotat els seus primers tres punts en un moment en què els locals encara creien en les seves possibilitats (72-83, minut 38). Ha estat un cop força definitiu. Els darrers intents de remuntada del Dreamland Gran Canaria no han evitat la quinzena victòria del Baxi Manresa aquesta temporada (80-87).
Incidències: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto i Esperanza Mendoza han dirigit el partit. Sense eliminats.