Diego Ocampo: «Estic molt content amb l'actitud de l'equip»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha començat la seva valoració incidint en la concentració amb què han sortir els seus jugadors a la pista. També ha destacat la qualitat dels jugadors del Dreamland Gran Canaria que ha dificultat les coses al conjunt bagenc. Al segon quart, la defensa del Baxi Manresa ha millorat. Però el més important han estat les sensacions. Els darrers minuts de la primera part han donat moral als seus jugadors.

Ja al tercer quart, el Baxi Manresa ha anat "a més. Ha faltat encert en el llançament de tres punts però hem penetrat bé". Per a Ocampo la victòria ha estat molt solvent i, sobretot ha quedat molt satisfet amb l'actitud del seus jugadors.

El tècnic gallec ha elogiat els jugadors més veterans de l'equip. Ocampo ha explicat que sempre juguen sense mirar o tenir en compte quina edat tenen i la seva actitud és un exemple per a la resta de jugadors.

L'entrenador del Baxi Manresa ha recordat un cop més que el què més valora és el dia a dia. Des de com esmorzen els jugadors o com fan l'escalfament. "L'important és que l'equip assumeixi la idea", ha sentenciat Ocampo.