El Baxi Manresa buscarà consolidar el seu lloc a las Palmas

El Baxi Manresa fa el darrer desplaçament de la temporada per enfrontar-se amb el Dreamland Gran Canaria (dissabte, 20.00h. DAZN). Serà un partit amb objectius contraposats. Els bagencs hi arriben amb la feina feta. Els dos únics al·licients són acabar la temporada amb bones sensacions i assolir la millor classificació possible. L'onzena plaça final sembla la més factible en aquests moments. Els de Diego Ocampo tenen complicat superar el Río Breogan en la lluita pel desè lloc i tenen un bon avantatge respecte el Bàsquet Girona per no caure a la dotzena. Per la seva part, el Dreamland Gran Canaria lluita per evitar el descens. Un triomf els evitaria haver de patir fins la darrera jornada.
Louis Olinde continua amb els seus alts i baixos en la seva salut. Per a l'alemany la setmana ha estat "regular" i Diego Ocampo prefereix que descansi per poder afrontar amb garanties la darrera jornada de competició. La resta de jugadors, amb la baixa de llarga durada d'Hugo Benítez, estan en plenes condicions.
La situació a la taula del Dreamland Gran Canaria pot ser sempre una arma de doble tall. Ocampo creu que "mai saps què pot passar però a casa seva són molt perillosos. Jo prefereixo centrar-me en nosaltres mateixos. Com entrenem, com competim... És bàsic jugar al màxim des del principi fins al final".
Aquesta setmana s'ha fet públic que el partit contra el Real Madrid serà divendres vinent a les sis de la tarda. El tècnic del Baxi Manresa no es vol queixar d'aquest horari però ho lamenta per als aficionats ja que això els pot anar "fatal. Hi haurà gent a l'escola, gent que estigui treballant... Però estic segur que la gent intentarà estar amb nosaltres".
El Dreamland Gran Canaria és un dels equips implicats en la lluita pel descens. L'equip de las Palmas parteix amb una victòria d'avantatge respecte Casademont Saragossa i Morabanc Andorra. Té el bàsquet average perdut amb els aragonesos i guanyat amb els andorrans. També li serveix un triple empat a final de temporada ja que aquesta circumstància condemnaria l'equip pirinenc. Per revertir la mala situació classificatòria, el Dreamland Gran Canaria va fer un relleu a la banqueta. Jaka Lakovic va deixar pas a Néstor García i també va reforçar la plantilla amb un jugador de qualitat com Chimezie Metu.
Carlos Alocen és conscient que el seu equip afronta el partit de dissabte com una autèntica final on es juga mitja permanència a l'ACB amb l'avantatge de deprendre d'ells mateixos i comptar amb el suport de la seva afició. Tot i que sempre hi ha una mirada de reüll a la resta de rivals, la principal preocupació del quadre canari és gestionar la tensió setmanal a base de "centrar-nos en la nostra feina i corregir la mala primera part del darrer partit a Lleida ". sobre el Baxi Manresa Alocen explica que "és un conjunt perillós que destaca per imposar un ritme molt ràpid i córrer molt bé la pista. Per contrarestar-ho, el pla és tallar la seva transició, millorar el balanç defensiu i imposar el físic des de l'inici". El mateix jugador acaba la seva valoració prèvia al partit explicant que amb el canvi de tècnic els jugadors han deixat de banda les individualitats per prioritzar el col·lectiu.
Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto i Esperanza Mendoza xiularan el partit.