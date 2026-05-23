Les obres al carrer Guimerà continuen a partir de la setmana que ve a la plaça Neus Català

Les obres d'urbanització del carrer Guimerà s'ampliaran a partir del pròxim dilluns amb l'inici dels treballs a la plaça Neus Català i Pallejà, en el marc de la fase 3 de la reforma. L'actuació comportarà noves afectacions al trànsit i canvis puntuals en la mobilitat de vehicles i vianants a l'entorn del Passeig Pere III i la Muralla Sant Domènec.
L'Ajuntament ha previst itineraris alternatius, protegits i senyalitzats per garantir el pas de vianants al voltant de la plaça mentre durin les obres. Pel que fa als vehicles, es mantindrà l'accés des del Passeig Pere III en direcció a la Muralla Sant Domènec pel lateral de l'edifici El Casino.
Tall de trànsit i canvi de sentit al carrer Arquitecte Oms
Entre el dijous 28 de maig i el dimarts 2 de juny, la plaça Neus Català i Pallejà quedarà completament tancada al trànsit de vehicles. Durant aquests dies, l'accés al lateral del Passeig Pere III es farà a través del carrer Arquitecte Oms, que invertirà temporalment el seu sentit de circulació. La sortida dels vehicles es continuarà fent per la Muralla Sant Domènec.
Les actuacions formen part de la fase 3 de les obres, corresponent al tram central del projecte, que inclou el segment entre la plaça Neus Català i Pallejà i el carrer Circumval·lació, així com el tram del Passeig Pere III fins al carrer de Canyelles, que es convertirà en una plataforma única.
La fase central avança amb previsió d'acabar-se aquest estiu
La fase 3 dels treballs es va iniciar el gener passat i, segons l'Ajuntament, evoluciona a bon ritme amb la previsió que pugui quedar finalitzada aquest estiu.
Paral·lelament, també continuen avançant les obres de la fase 2b, entre els Esquilets i Sant Domènec. En les pròximes setmanes està previst completar la instal·lació dels nous punts de llum i retirar els antics, així com col·locar els tubs protectors dels escocells amb acabats d'acer galvanitzat similars als bàculs de l'enllumenat.
També es completarà la plantació dels escocells, mentre que la instal·lació definitiva del mobiliari urbà quedarà pendent de la recta final de les obres.