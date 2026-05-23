Sant Fruitós identifica 9 ADN canins en la primera batuda d'identificació d'excrements

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha identificat 9 mostres d'ADN caní després de la primera batuda de control d'excrements de gossos a la via pública, una acció impulsada per combatre l'incivisme i millorar la neteja dels espais públics del municipi. En total, durant la recollida feta el passat 16 d'abril es van obtenir 11 mostres, de les quals el laboratori n'ha pogut determinar 9 de positives.
Un cop identificats els propietaris dels animals, el consistori iniciarà els corresponents procediments sancionadors d'acord amb l'ordenança municipal de tinença d'animals. No recollir els excrements dels gossos està considerat una infracció molt greu i pot comportar multes d'entre 300 i 500 euros.
Controls mensuals a diferents punts del municipi
La primera batuda es va dur a terme en diversos punts del municipi, especialment a l'entorn de la biblioteca, el parc del Castell, l'avinguda Sant Joan, l'avinguda Lluís Companys, el carrer Albéniz, el carrer Carles Buïgas i la plaça del Ressorgiment.
Aquest mes de maig ja s'ha efectuat una segona recollida de mostres i l'Ajuntament està pendent dels resultats de les anàlisis. El consistori preveu mantenir aquestes batudes de manera mensual al llarg de tot l'any en diferents zones del municipi.
Objectiu: fomentar el civisme i millorar l'espai públic
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol reduir la presència d'excrements a la via pública, fomentar actituds cíviques entre els propietaris d'animals i contribuir a millorar la salubritat i la qualitat dels espais públics.