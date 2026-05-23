Els Premis Fundació Lacetània reconeix 13 treballs i projectes de batxillerat i cicles formatius

La Fundació Lacetània ha celebrat aquest dimecres l'acte de lliurament dels seus premis anuals als millors treballs de recerca de batxillerat i projectes finals de cicles formatius dels centres educatius que formen part de l'entitat. En aquesta edició, que coincideix amb el 25è aniversari dels premis, s'han reconegut 13 projectes de temàtiques molt diverses relacionades amb la tecnologia, les llengües, la creativitat, la sostenibilitat i l'automatització industrial.
Els treballs premiats destaquen per la seva capacitat de connectar els coneixements adquirits a l'aula amb aplicacions pràctiques, innovadores i amb impacte social. Entre les propostes reconegudes hi ha des d'un braç robòtic per collar fixacions d'esquí i una maqueta automatitzada d'una cinta transportadora fins a estudis sobre l'aprenentatge de llengües estrangeres, la biodiversitat del Bages o el disseny dels coets reutilitzables.
L'acte ha tingut lloc a la sala d'actes de l'institut Institut Lluís de Peguera amb la participació d'alumnat, professorat, famílies i representants institucionals. Durant la cerimònia també s'ha reconegut a les empreses Solitium Control Grup, Aigües de Manresa, Tecnoconverting, Pirelli, Macsa i Zabala Gestió d'Immobles per la seva implicació en la formació pràctica de l'alumnat, i als docents Carles Antequera i Víctor Campillo pel seu compromís i iniciativa.
La presidenta de la Fundació Lacetània i de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, ha destacat la tasca feta per la Fundació al llarg d'aquests 25 anys impulsant "una formació connectada amb el món real, amb les empreses, amb els reptes socials i amb les necessitats del territori". L'entrega dels premis ha estat presidida per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que en el seu parlament ha dit que "l'acte ens permet fer visible la feina feta als instituts des de diferents disciplines", ha animat els alumnes "a continuar fent recerca i investigant" i ha agraït "el suport de les empreses per apostar per la formació pràctica dels joves i ajudar a enfortir el vincle entre el món acadèmic i el laboral".
Els treballs guanyadors
Batxillerat de l'àmbit científic-tecnològic
- Guanyador: Braç robòtic capaç de simular el moviment per collar fixacions per esquís o similars, de Pau Jimenez Belmonte, alumne de l'institut Lacetània. El projecte planteja el desenvolupament d'un braç robòtic capaç de reproduir moviments mecànics aplicats al procés de collar fixacions d'esquí.
- Finalista: Des de la primera forma de vida fins a l'actual biodiversitat del Bages, de Laura Torras Ribalta, alumna de l'institut Pius Font i Quer. El treball analitza l'evolució de la vida i la biodiversitat actual de la comarca del Bages.
Batxillerat de l'àmbit social-humanístic
- Guanyador: Aprèn a aprendre: els diferents vessants en l'adquisició de les llengües estrangeres, de Manel Beas Galvez, alumne de l'institut Guillem Catà. El treball estudia diferents factors i metodologies relacionades amb l'aprenentatge de llengües estrangeres.
- Finalista: Comparaison linguistique de l'interlingua avec le catalan, d'Isaac Singla Fernandez, alumne de l'institut Gerbert d'Aurillac. El projecte compara diferents aspectes lingüístics de l'interlingua i el català.
Cicles Formatius de Grau Superior del sector serveis
- Guanyador: El poder de les relacions i les activitats, de Laura Valero Cors, alumna de l'institut Guillem Catà. El projecte reflexiona sobre la importància de les relacions personals i les activitats en el benestar emocional i social de les persones amb discapacitat.
- Finalista: Vivescència. L'animació sociocultural i turística, de Rania Arjeuan El Amrani, alumna de l'institut Guillem Catà. El treball es basa en les activitats d'animació sociocultural per a persones refugiades que es porten a terme a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Germà Tomàs Canet.
Cicles Formatius de Grau Superior del sector industrial
- Guanyador: Entrenador de mecanismes de transmissió mecànica, de Ferran Fernandez Gimenez, alumne de l'institut Lacetània. El projecte consisteix en la creació d'un sistema pensat per facilitar l'aprenentatge de mecanismes de transmissió mecànica adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius.
Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector serveis
- Guanyador: Casa Perutxo, de Toni Canal Tor, alumne de l'institut Lacetània. El treball se centra en el desenvolupament de la infraestructura informàtica d'una casa rural sostenible al Pallars.
- Finalista: Vortex Karting, d'Alexandra Hermida Bach, alumna de l'Escola d'Art de Manresa. El projecte consisteix en la creació de la imatge gràfica i corporativa d'una empresa de karting.
Cicles Formatius de Grau Mitjà del sector industrial
- Guanyador: Fabricació o automatització d'una maqueta d'una cinta transportadora, d'Alex Guixa Ontiveros, Bilal El Quahbi, Ismaail Bourzik i Miquel Garcia Figueroa, alumnes de l'institut Lacetània. El projecte ha consistit en la fabricació d'una maqueta industrial de cinta transportadora i modificar-la per tal que pugui seleccionar peces de material fèrric de dues alçades diferents.
Premi TIC
- Guanyador: SwapHub, de Ghizlane Noualinouali, alumna de l'institut Lacetània. El treball desenvolupa una aplicació digital orientada a facilitar l'intercanvi d'objectes entre usuaris d'una manera segura, eficient i intuïtiva.
- Finalista: Exocosmos, de Joan Sabata Moreno, alumne de l'institut Lacetània. El projecte ha desenvolupat una web educativa i creativa per crear, gestionar i visualitzar sistemes planetaris ficticis en 3D.
Premi CTEMDona
- Guanyadora: Coet reutilitzable: el futur de la mobilitat espacial, de Joana Grau Terrades i Tania Berbets Ninak, alumnes de l'institut Quercus. El treball estudia el funcionament i el disseny dels coets reutilitzables i aplica aquests coneixements en la construcció d'un model a petita escala.