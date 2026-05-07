Empreses del Bages reforcen la formació pràctica d'automoció al Lacetània

L'Institut Lacetània de Manresa ha reforçat aquest curs la formació pràctica de l'alumnat del departament de Transport i Manteniment de Vehicles gràcies a la col·laboració de diverses empreses del territori. Sarsa Manresa, Sarauto i Ausa han cedit material tècnic i components de vehicles que permeten als estudiants treballar amb tecnologia real utilitzada actualment als tallers professionals.
La iniciativa vol apropar l'alumnat a les eines i sistemes amb què es trobaran en el món laboral i adaptar la formació als nous reptes tecnològics del sector de l'automoció.
Material d'última generació
Una de les aportacions destacades ha estat la de Sarsa Manresa, empresa del grup Movento, que ha cedit una transmissió automàtica híbrida d'última generació procedent d'un Audi Q5, juntament amb el seu mòdul de control electrònic.
Aquest equipament permet als estudiants aprofundir en el funcionament de vehicles electrificats del grup Volkswagen i familiaritzar-se amb sistemes híbrids i electrònics avançats.
Per la seva banda, Sarauto, de Sant Fruitós de Bages, va formalitzar a l'inici del curs 2025-2026 un acord de col·laboració amb el centre que ha comportat la cessió de deu caixes de canvi de vehicles de la marca KIA.
Aquest material ja s'utilitza als tallers de l'institut i facilita que diversos grups d'alumnes puguin treballar simultàniament en pràctiques de muntatge, desmuntatge i diagnosi mecànica.
Col·laboració continuada amb Ausa
A aquesta iniciativa també s'hi suma Ausa, que manté una col·laboració continuada amb el centre educatiu. L'empresa ha cedit diferents components de vehicles elèctrics i de combustió, entre els quals hi ha bateries, inversors, motors elèctrics i motors tèrmics.
Des del departament d'Automoció del Lacetània valoren molt positivament aquestes aliances amb el teixit empresarial de la Catalunya Central, ja que consideren que contribueixen a mantenir la formació actualitzada i alineada amb l'evolució de la indústria.
El centre destaca que el fet de poder treballar amb components reals que actualment es reparen als tallers del territori millora la preparació tècnica dels futurs professionals i facilita la connexió entre el món educatiu i l'empresa.