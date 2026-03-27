Lacetània crea un consell assessor amb empreses per apropar la formació al sector

L'Institut Lacetània de Manresa ha celebrat la primera reunió del Consell Assessor del departament de Transport i Manteniment de Vehicles amb la participació de set empreses del sector per reforçar la connexió entre formació i mercat laboral.
Primera trobada per reforçar la relació amb les empreses
L'Institut Lacetània de Manresa ha fet un pas en l'enfortiment dels vincles amb el teixit empresarial amb la celebració de la primera trobada del Consell Assessor del departament de Transport i Manteniment de Vehicles.
La sessió s'ha dut a terme en el marc de la 40a edició de les Jornades Lacetània i ha comptat amb la participació de set empreses del sector del transport i el manteniment de vehicles, que han compartit experiències, necessitats i perspectives de futur amb el centre educatiu.
L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és garantir que la formació professional que rep l'alumnat estigui alineada amb les demandes reals del mercat laboral i amb les necessitats actuals de les empreses.
Intercanvi de necessitats i oportunitats
Durant la jornada, les empreses participants han exposat quines són les competències tècniques i transversals més valorades en l'actualitat, posant de manifest els reptes que afronta el sector.
Paral·lelament, el centre ha presentat els seus projectes educatius i les capacitats formatives del departament, amb la voluntat de trobar punts de connexió i millorar la preparació dels futurs professionals.
Aquest espai de diàleg també ha servit per explorar vies de col·laboració en àmbits com la formació dual, les pràctiques en empresa o la inserció laboral a través de borses de treball.
Coneixement directe de les instal·lacions
La trobada ha inclòs una visita guiada per les instal·lacions del departament de Transport i Manteniment de Vehicles de l'Institut Lacetània. Els representants de les empreses han pogut conèixer de primera mà els espais de treball i l'equipament tecnològic amb què es formen els estudiants, així com el funcionament del centre en el dia a dia.
La iniciativa posa les bases per consolidar una relació continuada entre el món educatiu i l'empresarial, amb la voluntat de millorar l'adequació de la formació a la realitat del sector i facilitar la incorporació laboral de l'alumnat.