La Fundació Montepio debat a Manresa el futur del tren regional i l'habitatge

La Fundació Montepio de Manresa celebrarà aquest dijous una nova sessió del seu cicle de debats sobre mobilitat amb una taula rodona dedicada a analitzar la relació entre habitatge i ferrocarril regional. La jornada, sota el títol Habitatge sí, però ferrocarril, reunirà experts de diferents àmbits per reflexionar sobre el desenvolupament sostenible del territori i els reptes urbanístics del Bages.
Debat sobre mobilitat i desenvolupament territorial
L'acte tindrà lloc aquest dijous 28 de maig a 2/4 de 7 de la tarda a la sala d'actes del Montepio, al carrer Bilbao de Manresa, amb entrada lliure i gratuïta.
La taula rodona abordarà la importància del tren regional com a infraestructura clau per garantir un creixement equilibrat de l'habitatge i del territori, especialment en comarques com el Bages.
La Fundació Montepio planteja el debat amb la voluntat d'analitzar de manera integrada dues qüestions que considera estratègiques per al futur de la ciutat i del seu entorn: la mobilitat ferroviària i l'accés a l'habitatge.
Ponents de diferents àmbits professionals
La sessió comptarà amb la participació de l'economista Miquel Puig; l'economista i urbanista Miquel Morell; l'arquitecte Manel Larrosa, i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. La moderació anirà a càrrec de l'arquitecte Jordi Ludevid, membre de la Fundació Montepio.
Amb aquesta iniciativa, la fundació vol fomentar un debat constructiu i avançar-se als reptes de mobilitat, planificació urbana i sostenibilitat que afecten tant Manresa com el conjunt de la comarca.