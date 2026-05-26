Manresa obre la inscripció per al distintiu de Qualitat Sanitària 2027 per a restauració i pastisseries

L'Ajuntament de Manresa ha obert el període d'inscripció per a l'edició 2027 del distintiu de Qualitat Sanitària (QS), un reconeixement d'adhesió voluntària que té com a objectiu posar en valor i fer visible davant la ciutadania l'esforç dels establiments alimentaris de la ciutat que mantenen un alt nivell d'exigència i rigor en matèria de salut pública i seguretat alimentària.
Aquest distintiu municipal busca reconèixer les bones pràctiques en la manipulació d'aliments, la higiene de les instal·lacions i la gestió de la seguretat alimentària, especialment en sectors clau per a la ciutat com la restauració i les pastisseries amb obrador propi, que són els àmbits als quals s'adreça la campanya d'inspeccions i avaluació d'aquesta edició.
Inspeccions i avaluació per obtenir el segell
L'obtenció del segell QS s'aconsegueix després de superar una auditoria o inspecció específica per part dels serveis tècnics municipals, que valoren el compliment dels requisits establerts en matèria sanitària i de seguretat alimentària.
L'Ajuntament anima tots els restaurants i pastisseries amb obrador de Manresa a sumar-se a aquesta iniciativa, que es considera un valor afegit per al negoci i una garantia de confiança per a la clientela.
Els establiments que vulguin optar-hi per primera vegada ja poden formalitzar la inscripció de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Manresa.
25 establiments ja disposen del distintiu
Actualment, la ciutat compta amb 25 establiments que ja ostenten aquest distintiu de qualitat, dels quals 19 són restaurants i 6 pastisseries.
Pel que fa als negocis que ja van obtenir el segell en la darrera edició, el consistori facilitarà els tràmits de revalidació, excepte en els casos en què els titulars indiquin expressament el contrari.
Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa a l'edifici Infants (carretera de Vic, 16) o al telèfon 93 875 24 90.