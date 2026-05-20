Càritas Manresa alerta que el 85% de les persones que atén estan en risc de perdre l'habitatge

Càritas Arxiprestal de Manresa ha advertit que el 85% de les persones ateses per l'entitat es troben en risc de perdre l'habitatge. La dada s'ha donat a conèixer aquest dimarts durant l'assemblea anual de l'organització, en què també s'han presentat la memòria d'activitats del 2025 i el pressupost previst per al 2026. Durant l'acte, el director de l'entitat, Joan Grau, ha alertat "del populisme en alça, el racisme i la deshumanització actual".
Més de mig miler de persones ateses
Segons les dades presentades per l'entitat, durant el 2025 Càritas Arxiprestal de Manresa va donar cobertura a 569 persones, entre les quals hi havia 346 llars amb fills a càrrec.
En l'àmbit d'acollida i acompanyament social, l'entitat va atendre 274 persones i va facilitar targetes moneder alimentàries a 123 usuaris. A més, 28 persones van residir en algun dels cinc pisos d'acollida que gestiona l'organització.
Pel que fa al programa d'acompanyament sociolaboral, Càritas destaca que es van aconseguir 54 insercions laborals, 26 de les quals en el sector del treball domèstic i de cures.
Suport a infants, joves i famílies
L'àrea d'infància, adolescència i família també va tenir un paper destacat durant l'any passat. En aquest sentit, 42 joves van rebre beques per participar en activitats extraescolars, mentre que 39 persones van ser ateses en el projecte d'acompanyament integral a les famílies.
Paral·lelament, els tallers d'alfabetització impulsats per l'entitat van comptar amb la participació de 116 persones, i 68 més van assistir als tallers inclusius organitzats per Càritas.
El servei d'assessorament jurídic, finalment, va atendre 36 persones al llarg de l'any.
Més de cent persones voluntàries
Durant la seva intervenció, Joan Grau també ha volgut reconèixer la tasca del voluntariat que col·labora amb l'entitat. El director de Càritas Manresa ha agraït especialment la implicació de "més de cent persones" que participen de manera activa en els diferents projectes socials.
Pressupost de 440.000 euros
L'assemblea també ha aprovat el pressupost per a l'exercici 2026, que ascendeix a 440.431 euros. Per garantir la viabilitat econòmica de l'entitat, Càritas Arxiprestal de Manresa aposta per reforçar la col·laboració amb empreses del territori a través de polítiques de responsabilitat social corporativa.