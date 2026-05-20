El Cafè Feminista de Jerònimes reflexiona sobre «el mite de la lliure elecció»

L'Assemblea Feminista de Santpedor va celebrar aquest diumenge a la tarda una nova edició del Cafè Feminista de Jerònimes, centrada aquesta vegada en El mite de la lliure elecció, una reflexió col·lectiva sobre com determinades decisions aparentment lliures poden estar condicionades per estructures socials i desigualtats de gènere. La trobada va reunir una vintena de dones en un espai de debat i confiança.
Debat sobre les decisions condicionades
La sessió va partir de la tesi desenvolupada per la filòsofa Ana de Miguel a l'obra Neoliberalismo sexual, que planteja com la societat patriarcal actual ja no imposa determinades dinàmiques "per la força", sinó que socialitza les dones perquè acabin assumint comportaments i decisions que perpetuen desigualtats sota una aparença de llibertat individual.
Durant la trobada es van posar sobre la taula diversos exemples quotidians per fomentar el debat i la reflexió col·lectiva. Entre els casos plantejats hi havia el de dones que redueixen la jornada laboral per assumir cures familiars, joves que sexualitzen la seva imatge a les xarxes socials per obtenir validació o autoestima, estudiants que obren comptes a plataformes com OnlyFans per obtenir ingressos ràpids o dones migrades que accepten feines de cures en condicions precàries per necessitat econòmica.
Les participants van analitzar els condicionants socials i econòmics que influeixen en aquestes decisions i van debatre sobre qui en resulta realment beneficiat o perjudicat.
Una trobada per compartir i teixir xarxa
La sessió es va allargar durant prop de dues hores i mitja i va combinar dinàmiques participatives amb espais de conversa oberta. Segons l'organització, el debat va continuar de manera informal al carrer un cop acabada la trobada. Els Cafès Feministes formen part de la programació estable de Jerònimes, que també inclou un Club de Lectura Feminista i les Jornades Feministes que se celebren anualment a Santpedor.
Una assemblea feminista activa des del 2020
L'Assemblea Jerònimes va néixer a Santpedor el desembre del 2020 amb l'objectiu de promoure espais de formació, divulgació i conscienciació feminista. Des d'aleshores, el col·lectiu impulsa activitats periòdiques de debat i reflexió i organitza cada tardor unes jornades feministes en col·laboració amb l'Ajuntament de Santpedor, amb ponències, taules rodones i propostes artístiques vinculades a temes d'actualitat.