El Bages impulsa actes i formació pel 17-M contra els discursos d'odi LGTBI

El Consell Comarcal del Bages commemorarà el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia amb diverses activitats de sensibilització i formació impulsades pel Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI sota el lema Cap silenci davant l'odi, cap espai per a l'LGTBI-fòbia.
La iniciativa vol combatre el repunt dels discursos d'odi i continuar treballant per garantir espais segurs i lliures de discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
Cinefòrum per al jovent a Sant Fruitós
La programació començarà aquest divendres 15 de maig a les 5 de la tarda amb un cinefòrum organitzat conjuntament amb el Nexe Jove de Sant Fruitós de Bages. L'activitat, que es farà al Nexe-Espai de Cultura, es planteja com un espai de debat obert al jovent per reflexionar sobre les realitats del col·lectiu LGTBIQ+ a través del cinema.
Jornada sobre asil i diversitat sexual
La segona proposta tindrà lloc el divendres 22 de maig al matí a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa amb la jornada formativa Diversitat sexual i de gènere, asil i refugi: context actual i serveis específics.
L'activitat està organitzada pel SAI LGTBI i la Unitat de Ciutadania i Justícia Global de l'Ajuntament de Manresa i té com a objectiu oferir eines per a una intervenció més inclusiva davant l'augment de les violències i discursos d'odi contra persones LGTBI+ i racialitzades.
La matinal inclourà ponències d'entitats com l'Institut Diversitas, Creu Roja i ACATHI, així com una taula rodona amb serveis del territori.
"No es poden normalitzar els discursos d'odi"
La commemoració del 17-M recorda la decisió de l'Organització Mundial de la Salut d'eliminar l'homosexualitat de la classificació de malalties el 17 de maig de 1990.
La consellera d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan, ha afirmat que "no es poden normalitzar els discursos que vulneren els drets del col·lectiu" i ha defensat la necessitat d'implicació ciutadana i institucional per evitar "ser còmplices de la intolerància per mitjà del silenci".
El Servei d'Atenció Integral LGTBI del Bages ofereix durant tot l'any atenció, informació i assessorament a persones del col·lectiu, famílies, entitats i professionals.