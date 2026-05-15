Sant Andreu Salut reforça la seguretat als centres amb sensors intel·ligents

La Fundació Sant Andreu Salut ha incorporat sensors de moviment i de presència a totes les seves residències amb l'objectiu de reforçar la seguretat, el confort i el benestar de les persones ateses.
Els sistemes permeten detectar possibles situacions de risc o necessitats d'atenció de manera no invasiva i respectuosa amb la intimitat dels usuaris. Segons l'entitat, aquesta tecnologia contribueix a oferir una atenció més personalitzada i adaptada a cada situació.
Menys contencions i més confort
La implementació d'aquests dispositius també busca afavorir la reducció o eliminació de les contencions físiques, especialment en persones amb deteriorament cognitiu, sempre que sigui possible.
La fundació considera que aquests recursos tecnològics ajuden a crear entorns més segurs, confortables i centrats en la persona.
Reconeixement per un projecte desenvolupat internament
La Fundación Cuidados Dignos ha reconegut la Fundació Sant Andreu Salut pel desenvolupament de sensors de moviment impresos en 3D, una iniciativa impulsada pel departament de manteniment de l'entitat.
El projecte ha comptat amb la participació de Josep Jodar i David Martínez, professionals que han treballat en el desenvolupament d'aquesta solució adaptada a les necessitats assistencials dels centres.
Els nous sistemes s'integren dins dels recursos tecnològics ja existents i s'implanten de manera progressiva segons les necessitats de cada espai. La iniciativa forma part del compromís de la Fundació Sant Andreu Salut amb la innovació i la millora contínua de l'atenció assistencial.